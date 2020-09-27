Минобороны Армении опубликовало кадры поражения азербайджанских танков
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опубликовала в Facebook видео, на котором запечатлен момент поражения азербайджанского танка Т-72 в Карабахе сегодня утром.
Армянская сторона заявила, что всего были уничтожены три танка, два вертолёта и 14 беспилотников вооруженных сил Азербайджана.
Минобороны Азербайджана в своём заявлении, опубликованном на сайте ведомства, заявляет об уничтожении 12 зенитно-ракетных комплексов «Оса» армянских сил и признал потерю боевого вертолёта, при этом экипаж остался жив
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром. По информации Армении, вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление по всей линии соприкосновения, открыв артиллерийский огонь по населенным пунктам непризнанной республики, включая столицу Степанакерт.
Баку в свою очередь обвинил Ереван в организации масштабных провокаций и объявил о начале контрнаступательной операции по всей линии соприкосновения.
Власти Нагорно-Карабахской республики объявили военное положение и начали мобилизацию граждан старше 18 лет