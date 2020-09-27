Эрдоган заявил о поддержке Азербайджана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха
Анкара поддерживает Баку в конфликте вокруг Нагорного Карабаха и призывает международное сообщество встать на сторону Азербайджана в его борьбе с провокационной агрессией Армении, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter.
«Организовав очередную атаку на Азербайджан, Армения еще раз показала, что является самой большой угрозой миру и спокойствию в регионе. Турецкий народ сегодня, как и всегда, всеми средствами поддерживает своих азербайджанских братьев», — заявил он.
Эрдоган также обвинил международное сообщество в приверженности политике двойных стандартов, поскольку оно не осудило агрессию Еревана. Турецкий президент призвал армянский народ выступить против руководства страны, а также тех, кто использует Армению как марионетку.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром. По информации Армении, вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление по всей линии соприкосновения, открыв артиллерийский огонь по населенным пунктам непризнанной республики, включая столицу Степанакерт.
Баку в свою очередь обвинил Ереван в организации масштабных провокаций и объявил о начале контрнаступательной операции по всей линии соприкосновения.
Власти Нагорно-Карабахской республики объявили военное положение и начали мобилизацию граждан старше 18 лет.
Позднее министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Российская сторона подчеркнула необходимость незамедлительного прекращения огня и выразила готовность продолжать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации, совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ.