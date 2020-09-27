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Эрдоган заявил о поддержке Азербайджана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха

Ведомости

Анкара поддерживает Баку в конфликте вокруг Нагорного Карабаха и призывает международное сообщество встать на сторону Азербайджана в его борьбе с провокационной агрессией Армении, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter.

«Организовав очередную атаку на Азербайджан, Армения еще раз показала, что является самой большой угрозой миру и спокойствию в регионе. Турецкий народ сегодня, как и всегда, всеми средствами поддерживает своих азербайджанских братьев», — заявил он.

Эрдоган также обвинил международное сообщество в приверженности политике двойных стандартов, поскольку оно не осудило агрессию Еревана. Турецкий президент призвал армянский народ выступить против руководства страны, а также тех, кто использует Армению как марионетку.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром. По информации Армении, вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление по всей линии соприкосновения, открыв артиллерийский огонь по населенным пунктам непризнанной республики, включая столицу Степанакерт.

Баку в свою очередь обвинил Ереван в организации масштабных провокаций и объявил о начале контрнаступательной операции по всей линии соприкосновения.

Власти Нагорно-Карабахской республики объявили военное положение и начали мобилизацию граждан старше 18 лет.

Позднее министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Российская сторона подчеркнула необходимость незамедлительного прекращения огня и выразила готовность продолжать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации, совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Ранее по теме: Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных