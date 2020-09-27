Армения рассматривает вопрос о признании независимости Карабаха
Власти Армении рассматривают возможность признания независимости Нагорно-Карабахской республики, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на экстренном заседании парламента.
«Мы обсуждаем все возможности, все сценарии развития событий», — цитирует его РИА «Новости».
Премьер также отметил, что текущая обстановка в регионе остается напряженной и неопределенной.
Ранее Пашинян обратился к нации, назвав действия Азербайджана в Карабахе объявлением войны армянскому народу. Премьер заявил, что Ереван выступает гарантом безопасности и независимости Народного Карабаха и готов к этой войне.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром. По информации Армении, вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление по всей линии соприкосновения, открыв артиллерийский огонь по населенным пунктам непризнанной республики, включая столицу Степанакерт.
Баку в свою очередь обвинил Ереван в организации масштабных провокаций и объявил о начале контрнаступательной операции по всей линии соприкосновения.
Власти Нагорно-Карабахской республики объявили военное положение и начали мобилизацию граждан старше 18 лет.
Позднее министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Российская сторона подчеркнула необходимость незамедлительного прекращения огня и выразила готовность продолжать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации, совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ.