В Азербайджане объявили военное положение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об объявлении военного положения, сообщает агентство APA.
«В связи с оккупацией Нагорно-Карабахского региона и прилегающих территорий Азербайджанской республики вооруженными силами республики Армения, вооруженными нападениями на Азербайджанскую республику и регулярными военными провокациями ввести военное положение на всей территории Азербайджанской Республики с 00:00 часов 28 сентября 2020 г.», — говорится в документе.
В период действия военного положения на территории республики вводится комендантский час с 21:00 до 6:00.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром. По информации Армении, вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление по всей линии соприкосновения, открыв артиллерийский огонь по населенным пунктам непризнанной республики, включая столицу Степанакерт.
Баку в свою очередь обвинил Ереван в организации масштабных провокаций и объявил о начале контрнаступательной операции по всей линии соприкосновения.
Власти Нагорно-Карабахской республики объявили военное положение и начали мобилизацию граждан старше 18 лет. В Армении также было введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.
Позднее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении обсудили по телефону обострение ситуации в регионе. Российский лидер отметил в разговоре, что стороны конфликта должны добиться прекращения боевых действий, а также предпринять все условия для недопущения дальнейшей эскалации противостояния.