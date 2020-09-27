В Азербайджане объявили военное положение

Позднее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении обсудили по телефону обострение ситуации в регионе. Российский лидер отметил в разговоре, что стороны конфликта должны добиться прекращения боевых действий, а также предпринять все условия для недопущения дальнейшей эскалации противостояния.