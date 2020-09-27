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В Азербайджане объявили военное положение

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об объявлении военного положения, сообщает агентство APA.

«В связи с оккупацией Нагорно-Карабахского региона и прилегающих территорий Азербайджанской республики вооруженными силами республики Армения, вооруженными нападениями на Азербайджанскую республику и регулярными военными провокациями ввести военное положение на всей территории Азербайджанской Республики с 00:00 часов 28 сентября 2020 г.», — говорится в документе.

В период действия военного положения на территории республики вводится комендантский час с 21:00 до 6:00.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром. По информации Армении, вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление по всей линии соприкосновения, открыв артиллерийский огонь по населенным пунктам непризнанной республики, включая столицу Степанакерт.

Баку в свою очередь обвинил Ереван в организации масштабных провокаций и объявил о начале контрнаступательной операции по всей линии соприкосновения.

Власти Нагорно-Карабахской республики объявили военное положение и начали мобилизацию граждан старше 18 лет. В Армении также было введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.

Позднее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении обсудили по телефону обострение ситуации в регионе. Российский лидер отметил в разговоре, что стороны конфликта должны добиться прекращения боевых действий, а также предпринять все условия для недопущения дальнейшей эскалации противостояния.

Ранее по теме: Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных