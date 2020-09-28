Армения может обратиться за военной помощью к России

Война в Карабахе шла с 1991 до 1994 г., когда в Бишкеке при посредничестве России было подписано соглашение о прекращении огня. С тех пор больше 20 лет столкновения на линии соприкосновения ограничивались эпизодическими перестрелками. В апреле 2016 г. произошла первая эскалация между вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), армии Армении и Азербайджана с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации. По итогам трехдневных боев армянская сторона потеряла контроль над небольшим участком позиций. Стороны потеряли около сотни военнослужащих, несколько десятков танков и бронемашин.