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Дания разрешила ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2»

Ведомости

Датское энергетическое агентство (DEA) выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» на шельфе страны, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. 

«Датское энергетическое агентство предоставило Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию участка газопровода Nord Stream 2 на ряде условий для обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов», — говорится в сообщении. Регулятор пояснил, что ввод в эксплуатацию может начаться только если «хотя бы один из трубопроводов был испытан, верифицирован».

В DEA добавили, что условия разрешения на строительство газопровода в территориальных водах Дании от 30 октября 2019 г. остаются в силе. Ранее в середине сентября регулятор подтвердил, что не собирается отзывать данное разрешение в связи с ситуацией вокруг основателя ФБК Алексея Навального, так как в компетенцию агентства входит надзор исключительно за соблюдением требований экологичности и безопасности.

В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен 12 сентября поддержала предложение главы МИД Германии Хайко Мааса, который заявил, что одним из вариантов реакции на инцидент с Навальным может быть приостановка строительства «Северного потока — 2». Хотя ранее немецкий канцлер Ангела Меркель призывала не связывать политические вопросы с судьбой газопровода, который является экономическим проектом и должен быть доведен до конца. 

В отношении «Северного потока — 2»  уже действует ряд ограничений, введенных администрацией США, из-за этого проект покинули ряд европейских компаний, участвовавших в его строительстве. «Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории Германии, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода — до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд. На данный момент его строительство завершено более чем на 90%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных