Дания разрешила ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2»

В отношении «Северного потока — 2» уже действует ряд ограничений, введенных администрацией США, из-за этого проект покинули ряд европейских компаний, участвовавших в его строительстве. «Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории Германии, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода — до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд. На данный момент его строительство завершено более чем на 90%.