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Песков назвал «вредными» заявления об участии Турции в конфликте в Карабахе

Ведомости

Любые заявления о возможной военной поддержке Армении или Азербайджана третьими лицами в рамках конфликта в Нагорном Карабахе вредны и могут спровоцировать усиление напряженности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что любые заявления, скажем так, о возможной военной поддержке одной из сторон, носят, наверное, скорее провоцирующий характер для дальнейшей эскалации напряженности. Это первое. Мы считаем, что подобные заявления сейчас очень вредны. Это второе», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля сведения об участии Турции в конфликте в Нагорном Карабахе и как можно расценивать агрессивную риторику Анкары в текущей ситуации.

Кремль считает, что участие сторонних государств в противоборстве Армении и Азербайджана может иметь крайне негативные последствия, добавил Песков.

Ранее Песков заявил, что Россия призывает все страны и особенно Турцию убедить Армению и Азербайджан «прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами». Однако глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности страны поддержать Азербайджан как в переговорах, так и на поле боя.

Крупное наступление азербайджанской армии по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября, впервые за 26 лет с момента подписания соглашения о прекращении огня. Применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Стороны уже сообщали о погибших солдатах в результате боестолкновений, также имеются жертвы среди мирных жителей.

Ранее по теме: МИД РФ заявил о переброске в Нагорный Карабах иностранных наемников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных