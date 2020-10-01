Песков назвал «вредными» заявления об участии Турции в конфликте в Карабахе

«Мы считаем, что любые заявления, скажем так, о возможной военной поддержке одной из сторон, носят, наверное, скорее провоцирующий характер для дальнейшей эскалации напряженности. Это первое. Мы считаем, что подобные заявления сейчас очень вредны. Это второе», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля сведения об участии Турции в конфликте в Нагорном Карабахе и как можно расценивать агрессивную риторику Анкары в текущей ситуации.