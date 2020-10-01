Песков назвал «вредными» заявления об участии Турции в конфликте в Карабахе
Любые заявления о возможной военной поддержке Армении или Азербайджана третьими лицами в рамках конфликта в Нагорном Карабахе вредны и могут спровоцировать усиление напряженности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы считаем, что любые заявления, скажем так, о возможной военной поддержке одной из сторон, носят, наверное, скорее провоцирующий характер для дальнейшей эскалации напряженности. Это первое. Мы считаем, что подобные заявления сейчас очень вредны. Это второе», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля сведения об участии Турции в конфликте в Нагорном Карабахе и как можно расценивать агрессивную риторику Анкары в текущей ситуации.
Кремль считает, что участие сторонних государств в противоборстве Армении и Азербайджана может иметь крайне негативные последствия, добавил Песков.
Ранее Песков заявил, что Россия призывает все страны и особенно Турцию убедить Армению и Азербайджан «прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами». Однако глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности страны поддержать Азербайджан как в переговорах, так и на поле боя.
Крупное наступление азербайджанской армии по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября, впервые за 26 лет с момента подписания соглашения о прекращении огня. Применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Стороны уже сообщали о погибших солдатах в результате боестолкновений, также имеются жертвы среди мирных жителей.