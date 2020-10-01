Армения заявила о более 1200 погибших военных Азербайджана в Карабахе

В то же время, по данным Минобороны Азербайджана, Армения за четыре дня боев потеряла 2300 военнослужащих, 130 единиц бронетехники, более 200 артиллерийских и прочих установок, до 25 средств ПВО, в том числе, один ЗРК С-300. Баку отрицает потерю каких-либо летательных аппаратов в зоне конфликта. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика накануне заявила о гибели более 100 своих военнослужащих за все время боевых действий.