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Армения заявила о более 1200 погибших военных Азербайджана в Карабахе

Ведомости

С начала боев 27 сентября в Нагорном Карабахе погибли 1280 военных армии Азербайджана, сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян на своей странице в Facebook.

Согласно инфографике, которую привел у себя на странице Авинян, в боях убито 1280 азербайджанских военных, 2700 ранены. Кроме того, уничтожена 181 единица бронетехники, 12 вертолетов, 4 самолета, 90 беспилотников, три огнеметные установки ТОС «Солнцепек» и две установки залпового огня.

В то же время, по данным Минобороны Азербайджана, Армения за четыре дня боев потеряла 2300 военнослужащих, 130 единиц бронетехники, более 200 артиллерийских и прочих установок, до 25 средств ПВО, в том числе, один ЗРК С-300. Баку отрицает потерю каких-либо летательных аппаратов в зоне конфликта. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика накануне заявила о гибели более 100 своих военнослужащих за все время боевых действий.

Азербайджанская армия 27 сентября начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Поводом для этого в Баку назвали обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. В Армении позже была объявлена всеобщая мобилизация и военное положение, в Азербайджане военное положение введено частично.

О серьезных изменениях положения сторон в Нагорном Карабахе достоверных сведений нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных