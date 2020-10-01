Армения заявила о более 1200 погибших военных Азербайджана в Карабахе
Согласно инфографике, которую привел у себя на странице Авинян, в боях убито 1280 азербайджанских военных, 2700 ранены. Кроме того, уничтожена 181 единица бронетехники, 12 вертолетов, 4 самолета, 90 беспилотников, три огнеметные установки ТОС «Солнцепек» и две установки залпового огня.
В то же время, по данным Минобороны Азербайджана, Армения за четыре дня боев потеряла 2300 военнослужащих, 130 единиц бронетехники, более 200 артиллерийских и прочих установок, до 25 средств ПВО, в том числе, один ЗРК С-300. Баку отрицает потерю каких-либо летательных аппаратов в зоне конфликта. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика накануне заявила о гибели более 100 своих военнослужащих за все время боевых действий.
Азербайджанская армия 27 сентября начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Поводом для этого в Баку назвали обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. В Армении позже была объявлена всеобщая мобилизация и военное положение, в Азербайджане военное положение введено частично.
О серьезных изменениях положения сторон в Нагорном Карабахе достоверных сведений нет.