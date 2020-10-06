Российскую базу в Киргизии перевели под усиленную охрану
На российской авиабазе Кант в Киргизии ввели усиленный режим противодействия терроризму на фоне массовых беспорядков в стране, начавшихся после парламентских выборов, сообщили ТАСС в Минобороны.
«В целях недопущения каких-либо провокаций, связанных с обострившейся обстановкой в Киргизской Республике, на территории российской 999-й авиационной базы Кант введен режим усиления противодействия терроризму», — сообщили в ведомстве. В Минобороны заверили, что все запланированные мероприятия боевой подготовки на базе проводятся в полном объеме.
Авиабаза Кант расположена в Чуйской области Киргизии. На ней находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Россия арендует ее у Киргизии по договору, заключенному в 2003 г. Также Кант является базой в составе Коллективных сил развертывания ОДКБ. В 2019 г. площадь арендуемых Россией под базу земель была увеличена на 60 Га. После этого стоимость ежегодной аренды выросла до $4,8 млн в год.
После объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии 5 октября несколько оппозиционных партий заявили о непризнании результатов голосования. На центральную площадь Бишкека вышли около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. В столице страны прошли столкновения демонстрантов с силовиками, пострадали сотни людей.
Позднее протестующие захватили здание правительства Киргизии. Президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти. 6 октября ЦИК Киргизии признал нелегитимными результаты голосования и назначил повторные выборы, которые должны пройти в течение двух недель. Опасаясь массовых беспорядков и мародерства, банки начали изымать наличность из банкоматов в Бишкеке и выключать их.