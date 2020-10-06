Российскую базу в Киргизии перевели под усиленную охрану

Авиабаза Кант расположена в Чуйской области Киргизии. На ней находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Россия арендует ее у Киргизии по договору, заключенному в 2003 г. Также Кант является базой в составе Коллективных сил развертывания ОДКБ. В 2019 г. площадь арендуемых Россией под базу земель была увеличена на 60 Га. После этого стоимость ежегодной аренды выросла до $4,8 млн в год.