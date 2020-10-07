Глава МИД Германии назвал условие введения санкций из-за Навального

Ранее Берлин заявлял, что санкции против Москвы последуют в том случае, если ОЗХО подтвердит версию об отравлении основателя Навального боевым отравляющим веществом из группы «Новичок», так как это автоматически является свидетельством нарушения Конвенции о запрещения химического оружия, подписанной Россией. 6 октября организация опубликовала результаты анализов политика и сообщила, что обнаружила следы вещества, по структуре схожего с «Новичком», но не внесенного в конвенцию о запрещении химического оружия. Эти данные были переданы немецким властям. Кроме того, постоянное представительство Германии при ОЗХО попросило Технический секретариат поделиться своим отчетом со всеми государствами-участниками конвенции по химическому оружию и сделать его общедоступным.