Глава МИД Германии назвал условие введения санкций из-за Навального
Введение санкций против России в связи с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального неизбежно, если Москва не прояснит обстоятельства инцидента, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
«Если Россия не прояснит, что произошло по делу Навального и не предоставит информацию, то адресные и соразмерные санкции против виновных с российской стороны будут неизбежны», — написал Маас в своем Twitter. Он призвал к координации действий Евросоюза и организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в этом вопросе.
Ранее Берлин заявлял, что санкции против Москвы последуют в том случае, если ОЗХО подтвердит версию об отравлении основателя Навального боевым отравляющим веществом из группы «Новичок», так как это автоматически является свидетельством нарушения Конвенции о запрещения химического оружия, подписанной Россией. 6 октября организация опубликовала результаты анализов политика и сообщила, что обнаружила следы вещества, по структуре схожего с «Новичком», но не внесенного в конвенцию о запрещении химического оружия. Эти данные были переданы немецким властям. Кроме того, постоянное представительство Германии при ОЗХО попросило Технический секретариат поделиться своим отчетом со всеми государствами-участниками конвенции по химическому оружию и сделать его общедоступным.
Состояние Навального ухудшилось 20 августа, когда во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Его госпитализировали в Омске. 22 августа оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября Навальному стало лучше, его вывели из комы. 23 сентября основателя ФБК выписали из стационара. Пока он находится в Германии, где продолжает лечение.
Специалисты Германии, Франции и Швеции, а также сам Навальный настаивают, что его отравили веществом из группы «Новичок». В России такие выводы не подтверждают, поясняя, что медики Омска не нашли следов яда в анализах оппозиционера, а Германия до сих пор не предоставила собственные результаты обследования политика.