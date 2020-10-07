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Глава МИД Германии назвал условие введения санкций из-за Навального

Ведомости

Введение санкций против России в связи с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального неизбежно, если Москва не прояснит обстоятельства инцидента, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

«Если Россия не прояснит, что произошло по делу Навального и не предоставит информацию, то адресные и соразмерные санкции против виновных с российской стороны будут неизбежны», — написал Маас в своем Twitter. Он призвал к координации действий Евросоюза и организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в этом вопросе.

Ранее Берлин заявлял, что санкции против Москвы последуют в том случае, если ОЗХО подтвердит версию об отравлении основателя Навального боевым отравляющим веществом из группы «Новичок», так как это автоматически является свидетельством нарушения Конвенции о запрещения химического оружия, подписанной Россией. 6 октября организация опубликовала результаты анализов политика и сообщила, что обнаружила следы вещества, по структуре схожего с «Новичком», но не внесенного в конвенцию о запрещении химического оружия. Эти данные были переданы немецким властям. Кроме того, постоянное представительство Германии при ОЗХО попросило Технический секретариат поделиться своим отчетом со всеми государствами-участниками конвенции по химическому оружию и сделать его общедоступным.

Состояние Навального ухудшилось 20 августа, когда во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Его госпитализировали в Омске. 22 августа оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября Навальному стало лучше, его вывели из комы. 23 сентября основателя ФБК выписали из стационара. Пока он находится в Германии, где продолжает лечение. 

Специалисты Германии, Франции и Швеции, а также сам Навальный настаивают, что его отравили веществом из группы «Новичок». В России такие выводы не подтверждают, поясняя, что медики Омска не нашли следов яда в анализах оппозиционера, а Германия до сих пор не предоставила собственные результаты обследования политика.

Ранее по теме: Омский токсиколог опроверг введение Навальному атропина врачами скорой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных