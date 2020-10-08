Пресс-служба назвала местонахождение президента Киргизии

С началом 5 октября протестов против результатов парламентских выборов в Киргизии начались массовые протесты, окончившиеся столкновениями с силами МВД и захватом правительственных зданий в Бишкеке. В некоторых районах беспорядки переросли в грабежи, так что банкоматы были отключены, а международные платежи в стране приостановлены. Президент Жээнбеков заявил, что протесты и беспорядки являются попыткой захвата власти. Россия, союзница Киргизии по ОДКБ и имеющая в стране военную базу, заявила о нежелании вмешиваться в ее внутриполитические процессы.