Пресс-служба назвала местонахождение президента Киргизии
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не уезжал из Бишкека и продолжает работу, заявила ТАСС его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева. Ранее в Совбезе сообщили, что глава государства уже несколько дней не появлялся на публике, после чего спецслужбы закрыли границы страны.
«Президент продолжает выполнять свои обязанности, находясь в Бишкеке», — сказала Стамалиева. По ее словам, глава государства лично ведет переговоры со всеми политическими силами республики. Место проведения консультаций она не уточнила.
Ранее замглавы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев заявил, что местонахождение президента Киргизии Жээнбекова неизвестно, равно как и ушедшего в отставку премьер-министра страны Кубатбека Боронова, поэтому спецслужбы приняли решения закрыть границы «в целях безопасности». По его словам, первые лица государства покинули свои рабочие места, сейчас многие из них скрываются.
С началом 5 октября протестов против результатов парламентских выборов в Киргизии начались массовые протесты, окончившиеся столкновениями с силами МВД и захватом правительственных зданий в Бишкеке. В некоторых районах беспорядки переросли в грабежи, так что банкоматы были отключены, а международные платежи в стране приостановлены. Президент Жээнбеков заявил, что протесты и беспорядки являются попыткой захвата власти. Россия, союзница Киргизии по ОДКБ и имеющая в стране военную базу, заявила о нежелании вмешиваться в ее внутриполитические процессы.
6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов нелегитимными и анонсировал повторное голосование в течение двух недель. Также действующий парламент страны освободил от должностей премьер-министра Кубатбека Боронова и спикера заксобрания Дастана Джумабекова.