СМИ сообщили о тайной подготовке Германии и НАТО к возможной ядерной войне
Немецкие военно-воздушные силы совместно с партнерами по НАТО в настоящий момент проводят секретные учения, направленные на защиту территории альянса с помощью ядерного оружия на случай войны, сообщила 13 октября немецкая газета Bild со ссылкой на данные агентства Dpa.
По информации издания, учения проводятся на авиабазе Нервених на земле Северный Рейн-Вестфалия и носят название «Стойкий полдень». В числе прочего, военные обучаются управлению истребителями-бомбардировщиками, способными нести ядерное оружие. Также, как пишет Bild, во время этих регулярных октябрьских учений военные тренируют способность безопасно транспортировать американское ядерное оружие из подземных хранилищ на самолет и устанавливать его под истребителями. Однако в практических полетах такое оружие не используется, уточняет издание.
Кроме того, немецкие СМИ сообщили, что одновременно на земле Рейнланд-Пфальц в Бюхеле проходят учения «Стойкий страж», во время которых ВВС ФРГ учатся защищать находящуюся там авиабазу. Bild пишет, что именно там, по официально не подтвержденным данным, хранится тактическое ядерное оружие США типа В61 — водородные бомбы, которые могут быть сброшены в случае ядерной войны по договору с НАТО.
Сообщается, что дополнительное ядерное оружие США хранится также в Турции, Италии, Бельгии и Нидерландах. Истребители трех последних стран задействованы в нынешних учениях, уточняет Bild.
В августе прошлого года США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного с Россией и вступившего в силу в 1988 г. Соглашение предусматривало ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание. Поводом к такому решению в США назвали нарушения со стороны России. Москва эти обвинения отвергла.