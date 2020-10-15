Песков прокомментировал введение ЕС антироссийских санкций из-за Навального

В своем заявлении ЕС выразил уверенность, что Навальный был отравлен запрещенным химическим веществом из группы «Новичок». Свое утверждение он подкрепил ссылкой на заключение немецких, французских и шведских экспертов. Они обследовали Навального после того, как 22 августа его в коматозном состоянии доставили в берлинскую клинику «Шарите». До этого, с момента ухудшения состояния 20 августа, основатель ФБК находился в больнице Омска. Местные врачи не обнаружили в его анализах следов отравления и заявили, что причиной потери сознания и комы могло стать нарушение обмена веществ.