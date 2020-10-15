Песков прокомментировал введение ЕС антироссийских санкций из-за Навального
Решение Евросоюза (ЕС) ввести санкции в отношении шести российских чиновников и одного института, которые, по мнению Запада, причастны к возможному отравлению основателя ФБК Алексея Навального запрещенным химическим веществом, является недружественным шагом и наносит вред отношениям между Россией и ЕС. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«К нашему сожалению, это сознательный недружественный шаг в отношении России. Совет ЕС этим решением нанес вред отношениям с нашей страной. Москва, безусловно, проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими собственными интересами», — сказал Песков.
Ранее ЕС утвердил санкции против директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова. Кроме того, ограничительные меры были распространены на Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
Вещество, которым отравили Навального, «доступно только государственным органам Российской Федерации», поэтому санкции введены именно в отношении указанных лиц, следует из документа ЕС. Институт же, по мнению союза, не выполнил свое обязательство по уничтожению запрещенного химического оружия.
Песков при этом не счел логичным выбор ЕС фигурантов санкционного списка. «Печальная сторона этого вопроса заключается в том, что никакая логика в подобном решении не просматривается, абсолютно никакая логика. Это как раз, наверное, и является отягчающими обстоятельствами подобного решения, принятого Советом ЕС», — сказал пресс-секретарь.
ЕС предупредил о введении адресных антироссийских санкций 12 октября. 14 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально отвечает на подобные действия в свою сторону. Песков, комментируя это, заявил, что действия ЕС предполагают «тот ответ, который будет наилучшим образом соответствовать интересам РФ».
В своем заявлении ЕС выразил уверенность, что Навальный был отравлен запрещенным химическим веществом из группы «Новичок». Свое утверждение он подкрепил ссылкой на заключение немецких, французских и шведских экспертов. Они обследовали Навального после того, как 22 августа его в коматозном состоянии доставили в берлинскую клинику «Шарите». До этого, с момента ухудшения состояния 20 августа, основатель ФБК находился в больнице Омска. Местные врачи не обнаружили в его анализах следов отравления и заявили, что причиной потери сознания и комы могло стать нарушение обмена веществ.
Россия направила запрос в Германию с просьбой предоставить результаты обследования оппозиционера. Впоследствии Москва неоднократно повторила запрос, однако до сих пор не получила ответа. В ФРГ заявили, что не могут предоставить эти данные без согласия пациента. Сам Навальный, которого выписали из стационара 23 сентября, выразил уверенность, что его отравили «Новичком».