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Кандидатам в президенты США не дадут перебивать друг друга в ходе дебатов

Ведомости

Комиссия по президентским дебатам установила новое требование после теледебатов кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена и кандидата от республиканцев, действующего президента США Дональда Трампа, которые прошли 29 сентября, говорится в аккаунте комиссии в Twitter.

Согласно сообщению комиссии, дебаты будут разбиты на сегменты по 15 мин. В начале каждого сегмента у одного из кандидатов будет 2 мин для выступления, в течение которых микрофон второго кандидата будет выключен. Затем микрофон включится для открытого обсуждения сказанного, добавили в комиссии.

Как и раньше, ведущий дебатов будет давать кандидатам равное время для выступлений. Время, отнятое у одного из кандидатов другим, будет возвращено первому.

29 сентября прошли теледебаты Байдена и Трампа. Байден в ходе дебатов обвинил Трампа в попытках избежать критики России и назвал его «щенком Путина». Кандидаты часто перебивали и оскорбляли друг друга. Сам Путин назвал слова Байдена «проявлением уровня политической культуры или отсутствия таковой». Телеканал CNN заявил, что это «худшие дебаты, которые приходилось освещать». «Это были абсолютно ужасные дебаты, которые не прояснили для избирателей ничего относительно того, что кандидаты сделали бы за четыре года президентства», – говорится в материале телеканала.

3 ноября в США состоятся выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена.

Ранее по теме: Кандидаты в президенты США провели крайне агрессивные дебаты

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных