Кандидатам в президенты США не дадут перебивать друг друга в ходе дебатов

29 сентября прошли теледебаты Байдена и Трампа. Байден в ходе дебатов обвинил Трампа в попытках избежать критики России и назвал его «щенком Путина». Кандидаты часто перебивали и оскорбляли друг друга. Сам Путин назвал слова Байдена «проявлением уровня политической культуры или отсутствия таковой». Телеканал CNN заявил, что это «худшие дебаты, которые приходилось освещать». «Это были абсолютно ужасные дебаты, которые не прояснили для избирателей ничего относительно того, что кандидаты сделали бы за четыре года президентства», – говорится в материале телеканала.