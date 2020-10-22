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Путин ответил ждущим «затухания» России

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Президент России Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», призвал «не списывать со счетов» Россию и ответил тем, кто ждет ее постепенного «затухания». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Я уверяю вас, дорогие друзья, мы объективно оцениваем наши возможности: интеллектуальные, территориальные и военные и сегодняшние возможности и наш потенциал... И укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах», — заявил Путин.

Так российский президент прокомментировал последний доклад клуба «Валдай», в котором говорилось, что международные институты становятся помехой выстраивания системы отношений, а привычные международные организации потеряют свои позиции.

Глава государства объяснил это тем, что поствоенный миропорядок был создан тремя странами-победительницами — СССР, США и Великобританией. «Изменилась роль Великобритании за это время, СССР вообще не существует, а Россию кто-то попытался вообще списать со счетов», — пояснил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных