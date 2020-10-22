Путин ответил ждущим «затухания» России

«Я уверяю вас, дорогие друзья, мы объективно оцениваем наши возможности: интеллектуальные, территориальные и военные и сегодняшние возможности и наш потенциал... И укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах», — заявил Путин.