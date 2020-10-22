Путин ответил ждущим «затухания» России
Президент России Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», призвал «не списывать со счетов» Россию и ответил тем, кто ждет ее постепенного «затухания». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Я уверяю вас, дорогие друзья, мы объективно оцениваем наши возможности: интеллектуальные, территориальные и военные и сегодняшние возможности и наш потенциал... И укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах», — заявил Путин.
Так российский президент прокомментировал последний доклад клуба «Валдай», в котором говорилось, что международные институты становятся помехой выстраивания системы отношений, а привычные международные организации потеряют свои позиции.
Глава государства объяснил это тем, что поствоенный миропорядок был создан тремя странами-победительницами — СССР, США и Великобританией. «Изменилась роль Великобритании за это время, СССР вообще не существует, а Россию кто-то попытался вообще списать со счетов», — пояснил он.