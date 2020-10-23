Медведев назвал санкции в период пандемии циничными

«Некоторые государства, которые оказались в сложном положении, такие например как Венесуэла, Иран, Куба, не смогли получить достаточную помощь в достаточном объеме на первых порах из-за наложенных на них санкций. Такая практика может быть только осуждена. И подобные ограничения в период пандемии, которая охватила весь мир, выглядят абсолютно циничными», — сказал Медведев, выступая на пленарном заседании международного межпартийного форума ЕР «ШОС+» (цитата по «РИА Новости»).