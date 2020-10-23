Медведев назвал санкции в период пандемии циничными
Некоторые государства, в том числе Венесуэла, Иран и Куба, не смогли вовремя получить помощь в период пандемии из-за санкций, что является «абсолютно циничным», заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Некоторые государства, которые оказались в сложном положении, такие например как Венесуэла, Иран, Куба, не смогли получить достаточную помощь в достаточном объеме на первых порах из-за наложенных на них санкций. Такая практика может быть только осуждена. И подобные ограничения в период пандемии, которая охватила весь мир, выглядят абсолютно циничными», — сказал Медведев, выступая на пленарном заседании международного межпартийного форума ЕР «ШОС+» (цитата по «РИА Новости»).
Необходимо избежать сведения счетов между отдельными странами, это может привести к хаосу в государствах и макрорегионах, заявил Медведев. По его словам, отдельные страны ищут и пытаются использовать риторику для достижения своих политических целей.
В марте генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса. По словам генсека, такой шаг позволит обеспечить доступ стран к продовольствию, основным медицинским товарам и медподдержке против COVID-19.