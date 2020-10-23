Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Медведев назвал санкции в период пандемии циничными

Ведомости

Некоторые государства, в том числе Венесуэла, Иран и Куба, не смогли вовремя получить помощь в период пандемии из-за санкций, что является «абсолютно циничным», заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. 

«Некоторые государства, которые оказались в сложном положении, такие например как Венесуэла, Иран, Куба, не смогли получить достаточную помощь в достаточном объеме на первых порах из-за наложенных на них санкций. Такая практика может быть только осуждена. И подобные ограничения в период пандемии, которая охватила весь мир, выглядят абсолютно циничными», — сказал Медведев, выступая на пленарном заседании международного межпартийного форума ЕР «ШОС+» (цитата по «РИА Новости»). 

Необходимо избежать сведения счетов между отдельными странами, это может привести к хаосу в государствах и макрорегионах, заявил Медведев. По его словам, отдельные страны ищут и пытаются использовать риторику для достижения своих политических целей.

В марте генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса. По словам генсека, такой шаг позволит обеспечить доступ стран к продовольствию, основным медицинским товарам и медподдержке против COVID-19.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных