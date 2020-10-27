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Азербайджан показал кадры возможного убийства министра обороны Карабаха

Ведомости

Азербайджанский портал Haqqin.az опубликовал видео, на котором запечатлен момент удара из беспилотного летательного аппарата по автомобилю, где якобы находился министр обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Джалал Арутюнян. Ранее сегодня его освободили от должности из-за ранения.

«В распоряжении haqqin.az оказалось сенсационное видео ликвидации одного из главных военных преступников в Карабахе — командующего оккупационной армией в Карабахе Джалала Арутюняна», — говорится в описании к видео.

По версии азербайджанских властей, Арутюнян с 1992 г. совершал особо тяжкие военные преступления на территории страны, пишет портал. Издание отмечает, что министр активно участвовал в террористических действиях против мирного населения Азербайджана в период «оккупации» и в итоге вошел в состав военного руководства «сепаратистского образования». «Оккупацией» в Баку называют проживание армян на территории Нагорного Карабаха, который формально со времен СССР входит в состав Азербайджана, однако исторически населен народом Армении.

В Армении факт смерти Арутюняна не подтвердили. Сегодня президент НКР Араик Арутюнян заявил на своей странице в Facebook, что министр получил ранение, и выразил уверенность, что тот скоро вернется на службу. Новым министром обороны НКР назначили генерал-майора Микаела Арзуманяна. Ему присвоили звание генерал-лейтенанта.

Нагорный Карабах объявил о своей независимости в 1991 г., однако ни одна страна мира не признала его самостоятельной республикой. На протяжении многих лет между Арменией и Азербайджаном продолжался конфликт на почве определения статуса данной территории. В 1994 г. страны подписали соглашение о режиме прекращения огня. В начале 2000-х конфликт на короткие сроки обострялся, однако полномасштабные военные действия впервые за 26 лет начались в Карабахе 27 сентября этого года.

Баку утверждает, что намерен идти до конца в решении вопроса о статусе НКР и покончить с «армянской оккупацией». Такую позицию азербайджанских властей открыто поддерживает Турция. При этом Ереван готов признать независимость Карабаха и настаивает на мирном решении вопроса. Такой же позиции придерживается Минская группа ОБСЕ, куда входят Россия, Франция и США, призывающие Азербайджан и Армению прекратить войну и сесть за стол переговоров. В ходе работы Минской группы конфликтующие стороны уже трижды договаривались прекратить огонь, однако все соглашения были нарушены.

Ранее по теме: Армения заявила об обстреле своей южной границы армией Азербайджана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных