Армения заявила об обстреле своей южной границы армией Азербайджана

Замороженный 26 лет назад конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября с полномасштабным наступлением азербайджанской армии. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, заявляет о намерении прекратить «армянскую оккупацию» карабахской территории, населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и получает поддержку из Еревана, однако не признан ни одним государством, в том числе и самой Арменией.