Армения заявила об обстреле своей южной границы армией Азербайджана
Азербайджанская армия обстреляла пограничную заставу на южной границе Армении, сообщила пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян.
«Сегодня утром с 10:00 до 10:15 (местное время. — прим. ред.), вновь нарушив режим прекращения огня, азербайджанская сторона вела обстрел с помощью беспилотников (один из которых упал на территории Республики Армения), а также артиллерийскими снарядами по контрольно-пропускному пункту армянской границы на южной границе с Ираном», — написала Степанян в своем Facebook. Она пояснила, что армянские пограничники нанесли ответный удар по азербайджанской армии, «нанеся противнику значительный ущерб».
Тем не менее, по словам Степанян, обстрелы южной границы Армении происходили после этого еще два раза.
В Минобороны Азербайджана опровергли сообщения об обстрелах непосредственно армянской территории и в принципе о применении тяжелого вооружения в зоне конфликта. «Заявляем, что Азербайджан полностью соблюдает новый режим гуманитарного прекращения огня», — заявили в ведомстве.
Новое соглашение о прекращении огня было подписано главами МИД Армении и Азербайджана при посредничестве США 25 октября. К тому моменту азербайджанской армии удалось взять под контроль потерянный с 1994 г. участок границы с Ираном и выйти вплотную к границе с Арменией в Карабахе.
26 октября, несмотря на объявление перемирия, Баку заявил о захвате населенного пункта Губатлы, расположенного на южном направлении боев. За время действия предыдущего перемирия (с 10 октября), Азербайджан заявил о взятии под контроль 22 населенных пунктов в этом же районе. Продолжение наступления Баку объяснил необходимостью отвечать на «провокации» и контратаковать после нападений армянской стороны.
Замороженный 26 лет назад конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября с полномасштабным наступлением азербайджанской армии. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, заявляет о намерении прекратить «армянскую оккупацию» карабахской территории, населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и получает поддержку из Еревана, однако не признан ни одним государством, в том числе и самой Арменией.