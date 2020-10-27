Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Песков назвал условие участия Турции в переговорах по Карабаху

Ведомости

Турция может быть более активно вовлечена в урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе только в том случае, если на это дадут согласие противоборствующие стороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь важна точка зрения только двух сторон. Имеются в виду противоборствующие стороны. То есть, Азербайджан и Армения. Потому что только противоборствующие страны могут дать согласие или пожелать участия того или иного государства в процессе урегулирования»,— сказал Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара имеет право участвовать в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе наравне с Москвой. Он пояснил, что Россия и Турция уже имеют опыт взаимодействия в разрешении региональных конфликтов, в частности, в Сирии и Ливии.

Россия уже выступала в роли посредника при подписании соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном 10 октября, однако бои и обстрелы продолжились. 25 октября соглашение о гуманитарном перемирии было подписано в Вашингтоне, уже под эгидой США. Однако и в этот раз стороны уже на следующий день заявили о его невыполнении друг другом, хотя американский президент Дональд Трамп утверждает обратное.

Замороженный 26 лет назад конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября с полномасштабным наступлением азербайджанской армии. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, заявляет о намерении прекратить «армянскую оккупацию» карабахской территории, населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой Нагорно-Карабахской республикой (НКР), однако не признан ни одним государством.

Ранее по теме: Трамп заявил о соблюдении перемирия Арменией и Азербайджаном

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных