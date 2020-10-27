Песков назвал условие участия Турции в переговорах по Карабаху
Турция может быть более активно вовлечена в урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе только в том случае, если на это дадут согласие противоборствующие стороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь важна точка зрения только двух сторон. Имеются в виду противоборствующие стороны. То есть, Азербайджан и Армения. Потому что только противоборствующие страны могут дать согласие или пожелать участия того или иного государства в процессе урегулирования»,— сказал Песков.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара имеет право участвовать в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе наравне с Москвой. Он пояснил, что Россия и Турция уже имеют опыт взаимодействия в разрешении региональных конфликтов, в частности, в Сирии и Ливии.
Россия уже выступала в роли посредника при подписании соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном 10 октября, однако бои и обстрелы продолжились. 25 октября соглашение о гуманитарном перемирии было подписано в Вашингтоне, уже под эгидой США. Однако и в этот раз стороны уже на следующий день заявили о его невыполнении друг другом, хотя американский президент Дональд Трамп утверждает обратное.
Замороженный 26 лет назад конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября с полномасштабным наступлением азербайджанской армии. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, заявляет о намерении прекратить «армянскую оккупацию» карабахской территории, населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой Нагорно-Карабахской республикой (НКР), однако не признан ни одним государством.