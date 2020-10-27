Песков назвал условие участия Турции в переговорах по Карабаху

Россия уже выступала в роли посредника при подписании соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном 10 октября, однако бои и обстрелы продолжились. 25 октября соглашение о гуманитарном перемирии было подписано в Вашингтоне, уже под эгидой США. Однако и в этот раз стороны уже на следующий день заявили о его невыполнении друг другом, хотя американский президент Дональд Трамп утверждает обратное.