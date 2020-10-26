Трамп заявил о соблюдении перемирия Арменией и Азербайджаном

26 октября в 8:00 соглашение вступило в силу. Однако в тот же день армянский премьер-министр Никол Пашинян в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе сохранить не удалось. В свою очередь, минобороны Азербайджана сообщило об артиллерийском обстреле армянской армией города Тертер.