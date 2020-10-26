Трамп заявил о соблюдении перемирия Арменией и Азербайджаном
Армения и Азербайджан соблюдают перемирие в Нагорном Карабахе, заявил президент США Дональд Трамп, передает пресс-служба Белого дома.
«Он соблюдается. Режим прекращения огня соблюдается», — сказал Трамп. 23 октября главы МИД Армении и Азербайджана встретились в Вашингтоне для переговоров о поддержании соглашения о прекращении огня, подписанного при посредничестве России в Москве 10 октября. В итоге 25 октября уже при посредничестве США было подписано новое соглашение о гуманитарном перемирии.
26 октября в 8:00 соглашение вступило в силу. Однако в тот же день армянский премьер-министр Никол Пашинян в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе сохранить не удалось. В свою очередь, минобороны Азербайджана сообщило об артиллерийском обстреле армянской армией города Тертер.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад, окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. Стороны сообщают о тысячах погибших, в ходе боестолкновений применяется широкий спектр тяжелого вооружения, вплоть до тактических ракет и авиации.