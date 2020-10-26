Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Трамп заявил о соблюдении перемирия Арменией и Азербайджаном

Ведомости

Армения и Азербайджан соблюдают перемирие в Нагорном Карабахе, заявил президент США Дональд Трамп, передает пресс-служба Белого дома. 

«Он соблюдается. Режим прекращения огня соблюдается», — сказал Трамп. 23 октября главы МИД Армении и Азербайджана встретились в Вашингтоне для переговоров о поддержании соглашения о прекращении огня, подписанного при посредничестве России в Москве 10 октября. В итоге 25 октября уже при посредничестве США было подписано новое соглашение о гуманитарном перемирии.

26 октября в 8:00 соглашение вступило в силу. Однако в тот же день армянский премьер-министр Никол Пашинян в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе сохранить не удалось. В свою очередь, минобороны Азербайджана сообщило об артиллерийском обстреле армянской армией города Тертер. 

Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад, окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. Стороны сообщают о тысячах погибших, в ходе боестолкновений применяется широкий спектр тяжелого вооружения, вплоть до тактических ракет и авиации.

Ранее по теме: Алиев допустил использование турецких F-16 Азербайджаном

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных