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Пашинян заявил о срыве режима прекращения огня в Карабахе

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе сохранить не удалось. Об этом он рассказал в своем видеообращении на Facebook.

«Понятно, что в очередной раз не удалось сохранить режим прекращения огня. Я не знаю, какой будет реакция Минской группы, но армянская сторона делала все для соблюдения перемирия и армия обороны (непризнанной Нагорно-Карабахской республики — прим.) была сдержанной. Но во второй половине дня мы можем констатировать, что сохранить перемирие не удалось», — цитирует «РИА Новости» Пашияна.

Он рассказал, что поделился с Помпео своими прогнозами. По его словам, с большой долей вероятности перемирие соблюдаться не будет и Азербайджан обвинит в этом армянскую сторону. «Но основным вопросом было: если перемирие сохранено не будет, как будем определять виновного и какие последствия будут для нарушителя», — подчеркнул Пашинян.

Гуманитарное перемирие между Арменией и Азербайджаном вступило в силу 26 октября в 8:00 по местному времени (7:00 мск), сообщал Госдеп США. Оно было заключено при посредничестве американской стороны.

Ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе. Они уже дважды договаривались о прекращении огня. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Второй раз министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября. В обоих случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.

Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад, окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг.

Ранее по теме: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных