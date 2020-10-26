Пашинян заявил о срыве режима прекращения огня в Карабахе

Он рассказал, что поделился с Помпео своими прогнозами. По его словам, с большой долей вероятности перемирие соблюдаться не будет и Азербайджан обвинит в этом армянскую сторону. «Но основным вопросом было: если перемирие сохранено не будет, как будем определять виновного и какие последствия будут для нарушителя», — подчеркнул Пашинян.