Пашинян заявил о срыве режима прекращения огня в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе сохранить не удалось. Об этом он рассказал в своем видеообращении на Facebook.
«Понятно, что в очередной раз не удалось сохранить режим прекращения огня. Я не знаю, какой будет реакция Минской группы, но армянская сторона делала все для соблюдения перемирия и армия обороны (непризнанной Нагорно-Карабахской республики — прим.) была сдержанной. Но во второй половине дня мы можем констатировать, что сохранить перемирие не удалось», — цитирует «РИА Новости» Пашияна.
Он рассказал, что поделился с Помпео своими прогнозами. По его словам, с большой долей вероятности перемирие соблюдаться не будет и Азербайджан обвинит в этом армянскую сторону. «Но основным вопросом было: если перемирие сохранено не будет, как будем определять виновного и какие последствия будут для нарушителя», — подчеркнул Пашинян.
Гуманитарное перемирие между Арменией и Азербайджаном вступило в силу 26 октября в 8:00 по местному времени (7:00 мск), сообщал Госдеп США. Оно было заключено при посредничестве американской стороны.
Ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе. Они уже дважды договаривались о прекращении огня. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Второй раз министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября. В обоих случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад, окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг.