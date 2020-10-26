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Алиев допустил использование турецких F-16 Азербайджаном

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Турецкие F-16 находятся в Азербайджане, однако пока они не поднимались в воздух и будут использованы в случае внешней агрессии, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в обращении к нации на государственном телеканале «АзТВ»

По словам Алиева, турецкие F-16 прибыли в Азербайджан для участия в учениях, которые проходили летом и остались в стране после обострения ситуации в Нагорном Карабахе. «Меня часто спрашивают: что делают у нас турецкие F-16? Я устал отвечать. Если у вас есть спутники, то посмотрите, убедитесь, что они находятся на земле, а не в небе. Но если против нас будет агрессия извне, то они увидят эти F-16», — сказал азербайджанский лидер. 

Он уточнил, что в стране находятся «пять-шесть» турецких истребителей. 

Армения заявляла об использовании турецких F-16 в зоне Карабахского конфликта с первых дней его эскалации в конце сентября. В частности, в Ереване утверждали, что истребитель ВВС Турции сбил армянский штурмовик Су-25, который разбился непосредственно на территории Армении. В Баку наличие этих самолетов в районе боев отрицали. В Ереване после инцидента предупредили, что появление F-16 на карабахском направлении заставит их использовать тактическое ракетное оружие, в частности, комплексы «Искандер». Армения с начала октября начала использовать тактические ракеты, в том числе, в ударах по азербайджанскому городу Гянджа, с аэродрома которого, по заявлениям армянской стороны, взлетали турецкие самолеты. 

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Карабахе началось 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, договор о котором был подписан 26 лет назад. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, заявил о намерении прекратить «армянскую оккупацию» на формально принадлежащей ему карабахской территории, исторически населенной армянами.

Ранее по теме: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных