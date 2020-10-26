Алиев допустил использование турецких F-16 Азербайджаном
Турецкие F-16 находятся в Азербайджане, однако пока они не поднимались в воздух и будут использованы в случае внешней агрессии, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в обращении к нации на государственном телеканале «АзТВ»
По словам Алиева, турецкие F-16 прибыли в Азербайджан для участия в учениях, которые проходили летом и остались в стране после обострения ситуации в Нагорном Карабахе. «Меня часто спрашивают: что делают у нас турецкие F-16? Я устал отвечать. Если у вас есть спутники, то посмотрите, убедитесь, что они находятся на земле, а не в небе. Но если против нас будет агрессия извне, то они увидят эти F-16», — сказал азербайджанский лидер.
Он уточнил, что в стране находятся «пять-шесть» турецких истребителей.
Армения заявляла об использовании турецких F-16 в зоне Карабахского конфликта с первых дней его эскалации в конце сентября. В частности, в Ереване утверждали, что истребитель ВВС Турции сбил армянский штурмовик Су-25, который разбился непосредственно на территории Армении. В Баку наличие этих самолетов в районе боев отрицали. В Ереване после инцидента предупредили, что появление F-16 на карабахском направлении заставит их использовать тактическое ракетное оружие, в частности, комплексы «Искандер». Армения с начала октября начала использовать тактические ракеты, в том числе, в ударах по азербайджанскому городу Гянджа, с аэродрома которого, по заявлениям армянской стороны, взлетали турецкие самолеты.
Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Карабахе началось 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, договор о котором был подписан 26 лет назад. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, заявил о намерении прекратить «армянскую оккупацию» на формально принадлежащей ему карабахской территории, исторически населенной армянами.