Алиев допустил использование турецких F-16 Азербайджаном

По словам Алиева, турецкие F-16 прибыли в Азербайджан для участия в учениях, которые проходили летом и остались в стране после обострения ситуации в Нагорном Карабахе. «Меня часто спрашивают: что делают у нас турецкие F-16? Я устал отвечать. Если у вас есть спутники, то посмотрите, убедитесь, что они находятся на земле, а не в небе. Но если против нас будет агрессия извне, то они увидят эти F-16», — сказал азербайджанский лидер.