Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Макрон заявил о новой террористической атаке на Францию

Ведомости

Франция вновь подверглась террористической атаке исламистов, заявил в связи с нападением на церковь в Ницце, окончившейся гибелью трех человек, французский президент Эммануэль Макрон.

«Вновь наша страна подверглась террористической исламистской атаке. Этим утром трое наших сограждан пали в этой базилике Нотр-Дам в Ницце. Совершенно ясно, что атаковали именно Францию. В тот же момент было атаковано французское консульство в Саудовской Аравии, в Джидде», — сказал Макрон во время пресс-конференции на месте атаки, которая транслировалась в его Twitter. Французский президент также выразил поддержку всем католикам Франции и за ее пределами, подчеркнув, что католики уже не в первый раз становятся целью атак террористов и выразил им от лица французской нации свою поддержку.

Макрон отметил, что одной из ключевых французских ценностей является свобода вероисповедания. «Если нас атакуют вновь — нас атакуют за наши ценности, за наше чувство свободы, за возможность свободно верить. И я еще раз говорю: мы не уступим», — подчеркнул французский президент.

Ранее сегодня мужчина с ножом напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Жертвами атаки стали три человека: две женщины и один мужчина. Злоумышленника задержали. Еще одно нападение с ножом произошло в городе Авиньон, однако нападавший не успел никому причинить вреда и был застрелен полицией.

Это уже второе за месяц нападение исламистов во Франции, окончившееся человеческими жертвами. 20 октября в пригороде Парижа учителя истории и географии Самюэля Пати убил и обезглавил 18-летний иммигрант чеченского происхождения за то, что демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова.

Ранее по теме: Путин выразил соболезнования Макрону в связи с терактом в Ницце

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных