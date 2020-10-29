Макрон заявил о новой террористической атаке на Францию
Франция вновь подверглась террористической атаке исламистов, заявил в связи с нападением на церковь в Ницце, окончившейся гибелью трех человек, французский президент Эммануэль Макрон.
«Вновь наша страна подверглась террористической исламистской атаке. Этим утром трое наших сограждан пали в этой базилике Нотр-Дам в Ницце. Совершенно ясно, что атаковали именно Францию. В тот же момент было атаковано французское консульство в Саудовской Аравии, в Джидде», — сказал Макрон во время пресс-конференции на месте атаки, которая транслировалась в его Twitter. Французский президент также выразил поддержку всем католикам Франции и за ее пределами, подчеркнув, что католики уже не в первый раз становятся целью атак террористов и выразил им от лица французской нации свою поддержку.
Макрон отметил, что одной из ключевых французских ценностей является свобода вероисповедания. «Если нас атакуют вновь — нас атакуют за наши ценности, за наше чувство свободы, за возможность свободно верить. И я еще раз говорю: мы не уступим», — подчеркнул французский президент.
Ранее сегодня мужчина с ножом напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Жертвами атаки стали три человека: две женщины и один мужчина. Злоумышленника задержали. Еще одно нападение с ножом произошло в городе Авиньон, однако нападавший не успел никому причинить вреда и был застрелен полицией.
Это уже второе за месяц нападение исламистов во Франции, окончившееся человеческими жертвами. 20 октября в пригороде Парижа учителя истории и географии Самюэля Пати убил и обезглавил 18-летний иммигрант чеченского происхождения за то, что демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова.