Макрон заявил о новой террористической атаке на Францию

«Вновь наша страна подверглась террористической исламистской атаке. Этим утром трое наших сограждан пали в этой базилике Нотр-Дам в Ницце. Совершенно ясно, что атаковали именно Францию. В тот же момент было атаковано французское консульство в Саудовской Аравии, в Джидде», — сказал Макрон во время пресс-конференции на месте атаки, которая транслировалась в его Twitter. Французский президент также выразил поддержку всем католикам Франции и за ее пределами, подчеркнув, что католики уже не в первый раз становятся целью атак террористов и выразил им от лица французской нации свою поддержку.