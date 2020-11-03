Нарышкин оценил перспективы отношений США и России после выборов
Служба внешней разведки России не видит признаков заинтересованности американских политиков в развитии равноправных отношений с Россией после президентских выборов в США, заявил глава службы Сергей Нарышкин в интервью «РИА Новости».
«Что касается позиции Российской Федерации, то мы, конечно, заинтересованы и в более широком диалоге, и в развитии равноправных отношений, равноправного сотрудничества между двумя нашими странами. Но, к сожалению, мы пока не видим признаков того, чтобы такой подход обнаруживался и в американском политическом сегменте», — заявил Нарышкин.
3 ноября в США состоятся выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена. В ходе дебатов 29 сентября Байден обвинил Трампа в попытках избежать критики России и назвал его «щенком Путина». 8 октября кандидат в вице-президенты США от демократической партии Камала Харрис в ходе дебатов с кандидатом от республиканцев Майком Пенсом заявила, что Трамп доверяет президенту России Владимиру Путину больше, чем своей разведке.
Ранее пресс-секретарь президента России назвал все избирательные процессы в США как «соревнование в большей нелюбви к России».