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Нарышкин оценил перспективы отношений США и России после выборов

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Служба внешней разведки России не видит признаков заинтересованности американских политиков в развитии равноправных отношений с Россией после президентских выборов в США, заявил глава службы Сергей Нарышкин в интервью «РИА Новости». 

«Что касается позиции Российской Федерации, то мы, конечно, заинтересованы и в более широком диалоге, и в развитии равноправных отношений, равноправного сотрудничества между двумя нашими странами. Но, к сожалению, мы пока не видим признаков того, чтобы такой подход обнаруживался и в американском политическом сегменте», — заявил Нарышкин.

3 ноября в США состоятся выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена. В ходе дебатов 29 сентября Байден обвинил Трампа в попытках избежать критики России и назвал его «щенком Путина». 8 октября кандидат в вице-президенты США от демократической партии Камала Харрис в ходе дебатов с кандидатом от республиканцев Майком Пенсом заявила, что Трамп доверяет президенту России Владимиру Путину больше, чем своей разведке. 

Ранее пресс-секретарь президента России назвал все избирательные процессы в США как «соревнование в большей нелюбви к России».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных