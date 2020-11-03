Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Австрии

«Глава российского государства решительно осудил это жестокое и циничное преступление, в очередной раз подтвердившее бесчеловечную сущность терроризма, и выразил уверенность в том, что силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий», — говорится в сообщении. Путин также подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового сообщества для борьбы с терроризмом.