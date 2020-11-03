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Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Австрии

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и австрийскому канцлеру Себастиану Курцу, в которой выразил соболезнования в связи с последствиями теракта в Вене, сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава российского государства решительно осудил это жестокое и циничное преступление, в очередной раз подтвердившее бесчеловечную сущность терроризма, и выразил уверенность в том, что силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий», — говорится в сообщении. Путин также подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового сообщества для борьбы с терроризмом.

Вечером 2 ноября в Вене произошла стрельба. По данным полиции, стреляли в шести разных районах города, в том числе возле синагоги города Штадттемпель. По словам мэра Вены Михаэля Людвига, стрельба велась по прохожим. Канцлер Австрии Себастьян Курц называл произошедшее терактом.

Ранее сообщалось о трех погибших. Число рененых — 15 человек, среди них один полицейский. Один из стрелявших убит. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что он был сторонником запрещенной в России террористической организации «ИГ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных