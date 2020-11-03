Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Австрии
Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и австрийскому канцлеру Себастиану Курцу, в которой выразил соболезнования в связи с последствиями теракта в Вене, сообщает пресс-служба Кремля.
«Глава российского государства решительно осудил это жестокое и циничное преступление, в очередной раз подтвердившее бесчеловечную сущность терроризма, и выразил уверенность в том, что силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий», — говорится в сообщении. Путин также подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового сообщества для борьбы с терроризмом.
Вечером 2 ноября в Вене произошла стрельба. По данным полиции, стреляли в шести разных районах города, в том числе возле синагоги города Штадттемпель. По словам мэра Вены Михаэля Людвига, стрельба велась по прохожим. Канцлер Австрии Себастьян Курц называл произошедшее терактом.
Ранее сообщалось о трех погибших. Число рененых — 15 человек, среди них один полицейский. Один из стрелявших убит. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что он был сторонником запрещенной в России террористической организации «ИГ».