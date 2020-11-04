Трамп заявил об «очень странной» потере лидерства в ряде ключевых штатов
Президент США Дональд Трамп назвал «очень странной» потерю лидерства в ряде ключевых штатов при подсчете голосов на президентских выборах. Об этом он написал в Twitter.
«Прошлой ночью я лидировал, часто с солидным перевесом, во многих ключевых штатах, большинство из которых контролируются и возглавляются демократами. Потом один за другим они начали магическим образом пропадать», — написал Трамп.
Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020
«Очень странно, а «социологи» оценили это полностью и исторически неправильно!», — добавил действующий глава государства.
Кроме этого, Трамп удивился разнице между результатами очного голосования и голосования по почте, намекнув на то, что за потерей лидерства в ряде колеблющихся штатов может стоять «вброс» бюллетеней, которые пришли по почте.
3 ноября в США состоялся основной день выборов президента страны. На данный момент голосование завершено, сейчас идет подсчет результатов.