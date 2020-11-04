Эксперты назвали явку на выборах в США рекордной за последние 120 лет

Основное голосование на выборах президента в США состоялось 3 ноября и завершилось в 20:00 по местному времени. К утру 4 ноября стали известны результаты в большинстве из 50 штатов страны. Кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден, опережает республиканца и действующего главу государства Дональда Трампа по числу выборщиков. У первого их пока 238, а у второго 213, следует из данных Fox News.