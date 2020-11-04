Эксперты назвали явку на выборах в США рекордной за последние 120 лет
По предварительным оценкам, явка на выборах президента США 2020 г. составила 66,9%, в голосовании приняли участие 160 млн человек, что является рекордным показателем с 1900 г., сообщил на своей странице в Twitter профессор Флоридского университета Майкл Макдональд со ссылкой на данные проекта the United States Election Project.
«Это не опечатка. На президентских выборах 2020 года явка была самой высокой за последние 120 лет. Я продолжу уточнять эти оценки в ближайшие недели», — написал он, отметив, что в 1900 г. явка составила 73,7%.
При этом профессор заявил, что данный показатель — не самый высокий в истории США. По его словам, в XIX веке явка была еще выше. «Я списываю это на другое общество. Как заметил де Токвиль, мы были нацией единомышленников», — пояснил Макдональд.
Основное голосование на выборах президента в США состоялось 3 ноября и завершилось в 20:00 по местному времени. К утру 4 ноября стали известны результаты в большинстве из 50 штатов страны. Кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден, опережает республиканца и действующего главу государства Дональда Трампа по числу выборщиков. У первого их пока 238, а у второго 213, следует из данных Fox News.
«Колеблющимися» остаются семь штатов — Невада, Висконсин, Мичиган, Аляска, Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания. В первых трех лидирует Байден, в остальных Трамп. Если ситуация не изменится после подсчета всех бюллетеней, бывший вице-президент станет новым лидером США.