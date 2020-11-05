Лукашенко потребовал не пускать обратно уехавших на заработки в Польшу врачей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал не принимать обратно в страну врачей, выезжающих на заработки в Польшу, передает агентство «БелТА». Лукашенко напомнил, что ранее в Польше заявили о планах пригласить к себе врачей из-за границы, в том числе из Белоруссии, для помощи в борьбе с пандемией.
«Вот и вся сказка о красивой жизни. Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал — назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал», — заявил Лукашенко.
Президент отметил, что это не угроза, «а приказ для правительства». «Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты», — добавил Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.