Лавров и глава МИД Германии обсудили ситуацию с Навальным
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным.
«Была затронута ситуация с проживающим в Германии блогером А.Навальным. Глава российского внешнеполитического ведомства в очередной раз подчеркнул неприемлемость позиции Берлина, который отказывается выполнять свои международно-правовые обязательства, вытекающие из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, и по Конвенции о запрещении химического оружия», — говорится в сообщении ведомства.
Лавров выразил надежду, что правительство Германии воздержится от дальнейшей искусственной политизации ситуации с основателем ФБК.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».
Помимо этого, стороны обсудили проблематику конфликта в Донбассе.
«Обсуждён ход переговоров в Контактной группе и «нормандском формате» по мирному урегулированию. Подчёркнута необходимость прямого диалога Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта, а также посреднических усилий России, Германии, Франции и ОБСЕ в целях выполнения минского «Комплекса мер» и договорённостей парижского саммита «нормандского формата» 2019 года», — добавили в МИД.
Лавров и Маас также обменялись мнениями по конфликту в Нагорном Карабахе.