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Лавров и глава МИД Германии обсудили ситуацию с Навальным

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным.

«Была затронута ситуация с проживающим в Германии блогером А.Навальным. Глава российского внешнеполитического ведомства в очередной раз подчеркнул неприемлемость позиции Берлина, который отказывается выполнять свои международно-правовые обязательства, вытекающие из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, и по Конвенции о запрещении химического оружия», — говорится в сообщении ведомства.

Лавров выразил надежду, что правительство Германии воздержится от дальнейшей искусственной политизации ситуации с основателем ФБК.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».

Помимо этого, стороны обсудили проблематику конфликта в Донбассе.

«Обсуждён ход переговоров в Контактной группе и «нормандском формате» по мирному урегулированию. Подчёркнута необходимость прямого диалога Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта, а также посреднических усилий России, Германии, Франции и ОБСЕ в целях выполнения минского «Комплекса мер» и договорённостей парижского саммита «нормандского формата» 2019 года», — добавили в МИД. 

Лавров и Маас также обменялись мнениями по конфликту в Нагорном Карабахе. 

Ранее по теме: МИД России не считает произошедшее с Навальным биотерроризмом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных