Байден объявил о своей победе на президентских выборах в обращении к нации

О победе Байдена на выборах заявили накануне AP, CNN, NBC, прореспубликанский FOX News и другие ведущие американские СМИ. Перевес в голосах в Пенсильвании позволил Байдену преодолеть необходимый для победы рубеж в 270 голосов коллегии выборщиков, заявили они. По подсчетам CNN, у кандидата от демократов на данный момент — 279 голосов, у действующего президента Дональда Трампа – 214.