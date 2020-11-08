Байден объявил о своей победе на президентских выборах в обращении к нации
Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден объявил о своей победе, выступив с обращением к нации после того, как ведущие американские СМИ признали его победу в президентской гонке.
«Люди этой нации высказались. Они принесли нам чистую победу, убедительную победу, победу для нас, народа. Мы выиграли с самым большим количеством голосов, когда-либо отданных за президента в истории страны — 74 млн», — цитирует его ABC.
Байден заявил, что стремился занять президентское кресло, поскольку хочет «восстановить душу Америки», восстановить средний класс в стране и уважение к США во всем мире. Отданные за него голоса он назвал величайшей честью всей его жизни.
О победе Байдена на выборах заявили накануне AP, CNN, NBC, прореспубликанский FOX News и другие ведущие американские СМИ. Перевес в голосах в Пенсильвании позволил Байдену преодолеть необходимый для победы рубеж в 270 голосов коллегии выборщиков, заявили они. По подсчетам CNN, у кандидата от демократов на данный момент — 279 голосов, у действующего президента Дональда Трампа – 214.
Байдена с победой уже поздравили лидеры многих стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Канады Джастина Трюдо, премьера Великобритании Бориса Джонсона, канцлера Германии Ангелу Меркель и другие.
4 ноября Трамп обвинил демократическую партию в попытке фальсифицировать выборы. Он выразил удивление фактом, что кандидат от демократической партии Джо Байден стал лидировать в нескольких штатах именно ночью, тогда как днем проигрывал.
Помимо этого глава Белого дома предупредил, что в случае необходимости готов обратиться в Верховный суд с иском о признании присланных по почте бюллетеней недействительными, так как эти голоса в колеблющихся штатах получил преимущественно Байден. Штаб Трампа считает, что присланные по почте избирательные бюллетени могли быть подделаны демократами.