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Байден объявил о своей победе на президентских выборах в обращении к нации

Ведомости

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден объявил о своей победе, выступив с обращением к нации после того, как ведущие американские СМИ признали его победу в президентской гонке.

«Люди этой нации высказались. Они принесли нам чистую победу, убедительную победу, победу для нас, народа. Мы выиграли с самым большим количеством голосов, когда-либо отданных за президента в истории страны — 74 млн», — цитирует его ABC.

Байден заявил, что стремился занять президентское кресло, поскольку хочет «восстановить душу Америки», восстановить средний класс в стране и уважение к США во всем мире. Отданные за него голоса он назвал величайшей честью всей его жизни.

О победе Байдена на выборах заявили накануне AP, CNN, NBC, прореспубликанский FOX News и другие ведущие американские СМИ. Перевес в голосах в Пенсильвании позволил Байдену преодолеть необходимый для победы рубеж в 270 голосов коллегии выборщиков, заявили они. По подсчетам CNN, у кандидата от демократов на данный момент — 279 голосов, у действующего президента Дональда Трампа – 214.

Байдена с победой уже поздравили лидеры многих стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Канады Джастина Трюдо, премьера Великобритании Бориса Джонсона, канцлера Германии Ангелу Меркель и другие.

4 ноября Трамп обвинил демократическую партию в попытке фальсифицировать выборы. Он выразил удивление фактом, что кандидат от демократической партии Джо Байден стал лидировать в нескольких штатах именно ночью, тогда как днем проигрывал.

Помимо этого глава Белого дома предупредил, что в случае необходимости готов обратиться в Верховный суд с иском о признании присланных по почте бюллетеней недействительными, так как эти голоса в колеблющихся штатах получил преимущественно Байден. Штаб Трампа считает, что присланные по почте избирательные бюллетени могли быть подделаны демократами.

Ранее по теме: Трамп заявил о нарушениях при подсчете голосов в Пенсильвании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных