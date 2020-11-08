Помощник Трампа призвал его признать поражение на выборах
Зять и старший помощник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил действующему главе государства признать поражение на президентских выборах, передает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, Кушнер пошел на этот шаг после того, как ведущие американские СМИ объявили о победе кандидата от демократов Джо Байдена, а Трамп, в свою очередь, потребовал пересчета голосов и заявил, что «гонка далека от завершения».
Как отреагировал на это предложение Трамп, не уточняется.
Ранее Джо Байден объявил о своей победе, выступив с обращением к нации. Байден пообещал «восстановить душу Америки» и вернуть уважение к США во всем мире.
О победе Байдена на выборах заявили накануне AP, CNN, NBC, прореспубликанский FOX News и другие ведущие американские СМИ. Перевес в голосах в Пенсильвании позволил Байдену преодолеть необходимый для победы рубеж в 270 голосов коллегии выборщиков, заявили они. По подсчетам CNN, у кандидата от демократов на данный момент 279 голосов, у действующего президента Дональда Трампа – 214.
Байдена с победой уже поздравили лидеры многих стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Канады Джастина Трюдо, премьера Великобритании Бориса Джонсона, канцлера Германии Ангелу Меркель и др.
4 ноября Трамп обвинил демократическую партию в попытке фальсифицировать выборы. Он выразил удивление фактом, что кандидат от демократической партии Джо Байден стал лидировать в нескольких штатах именно ночью, тогда как днем проигрывал.
Помимо этого глава Белого дома предупредил, что в случае необходимости готов обратиться в Верховный суд с иском о признании присланных по почте бюллетеней недействительными, так как эти голоса в колеблющихся штатах получил преимущественно Байден. Штаб Трампа считает, что присланные по почте избирательные бюллетени могли быть подделаны демократами.