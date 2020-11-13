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Китай поздравил Байдена с победой на выборах президента США

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Китай поздравляет с победой в выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает китайский государственный канал CCTV.

«Мы поздравляем господина (Джо) Байдена и госпожу (Камалу) Харрис. Мы понимаем, что исход выборов в США будет определен в соответствии с законами и процедурами США», —  сказал Вэньбинь. Он добавил, что Пекин внимательно следит за ходом американских выборов и реакцией на них международного сообщества.

«Мы уважаем выбор американского народа», — подчеркнул представитель МИД КНР.

Байдена с победой уже поздравил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он также поздравил кандидата в вице-президенты Камалу Харрис.

Основной день голосования за нового президента США прошел 3 ноября. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 217 голосов. Действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы. Его штаб объявил о намерении обратиться в суды штатов, где Трамп проиграл, для пересчета результатов. Команда Трампа считает, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте. Подсчет голосов еще не окончен.

Ранее по теме: Трамп готов идти на улицу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных