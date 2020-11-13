Китай поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Китай поздравляет с победой в выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает китайский государственный канал CCTV.
«Мы поздравляем господина (Джо) Байдена и госпожу (Камалу) Харрис. Мы понимаем, что исход выборов в США будет определен в соответствии с законами и процедурами США», — сказал Вэньбинь. Он добавил, что Пекин внимательно следит за ходом американских выборов и реакцией на них международного сообщества.
«Мы уважаем выбор американского народа», — подчеркнул представитель МИД КНР.
Байдена с победой уже поздравил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он также поздравил кандидата в вице-президенты Камалу Харрис.
Основной день голосования за нового президента США прошел 3 ноября. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 217 голосов. Действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы. Его штаб объявил о намерении обратиться в суды штатов, где Трамп проиграл, для пересчета результатов. Команда Трампа считает, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте. Подсчет голосов еще не окончен.