Алексиевич отказалась возвращаться в Белоруссию до отставки Лукашенко

Координационный совет оппозиции создан 14 августа по инициативе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Она уже несколько месяцев находится в Литве. Цель совета — обеспечение передачи власти в стране через повторные выборы с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей. Оппозиция не признала итоги голосования 9 августа, которое, по официальным данным ЦИК страны, завершилось победой Александра Лукашенко. Протестующих поддержали страны Евросоюза и США, которые ввели санкции против высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая самого Лукашенко, за «фальсификацию» выборов.