Алексиевич отказалась возвращаться в Белоруссию до отставки Лукашенко
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич заявила, что не собирается возвращаться в Белоруссию, пока там у власти находится Александр Лукашенко. Об этом она сообщила в интервью изданию Spiegel.
«Пока не уйдет Александр Лукашенко», — ответила Алексиевич на вопрос о сроках своего возвращения в Белоруссию (цитата по «РИА Новости»). Она допустила, что после того, как протест в стране оказался «обезглавлен» из-за арестов оппозиционеров, Лукашенко может победить в борьбе за власть.
«Если так пойдет дальше, Лукашенко нас победит», — сказала Алексиевич.
Ранее Алексиевич заявила, что оппозиция Белоруссии создала новый Координационный совет, поскольку старый уже не действует. По ее словам, имена его членов держатся в секрете, а координация между ними осуществляется через соцсети.
Член Координационного совета Алексиевич с конца сентября находится в Германии. Ее помощница Татьяна Тюрина пояснила, что писательница уехала «по своим личным и литературным делам», а не из-за уголовных дел против членов оппозиции Белоруссии. Уголовное дело по статье о захвате власти в отношении членов белорусской оппозиции было возбуждено 20 августа. 26 августа Алексиевич вызывали в Следственный комитет страны в качестве свидетеля.
Координационный совет оппозиции создан 14 августа по инициативе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Она уже несколько месяцев находится в Литве. Цель совета — обеспечение передачи власти в стране через повторные выборы с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей. Оппозиция не признала итоги голосования 9 августа, которое, по официальным данным ЦИК страны, завершилось победой Александра Лукашенко. Протестующих поддержали страны Евросоюза и США, которые ввели санкции против высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая самого Лукашенко, за «фальсификацию» выборов.