Лавров рассказал о попытках затормозить исполнение соглашения по Карабаху
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках затормозить выполнение соглашения между президентами РФ, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, сообщает «РИА Новости».
«Есть, к сожалению, тенденция, мы ее чувствуем, тенденция, которая нацелена на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявления президентов России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, не позволить этому заявлению состоятся полностью, хотя все вынуждены признать, что оно успешно реализуется и попытки изменить характер миротворческой операции, тоже мы наблюдаем, пока подспудные, но они имеют место», — сказал Лавров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее Путин подписал указ о реализации мер, направленных на поддержание мирной обстановки на территории Нагорного Карабаха, где с 27 сентября происходили боевые действия между Азербайджаном и Арменией. В зону конфликта была направлена российская миротворческая миссия после подписания 9 ноября соглашения между конфликтующими сторонами о прекращении боевых действий. Также Путин поручил ФСБ контролировать обеспечение Арменией беспрепятственного транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой.
Прекращение огня в Нагорном Карабахе наступило с 10 ноября. Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной республикой Нагорный Карабах Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Под контролем Баку, согласно соглашению, остается юг Карабаха и город Шуша.