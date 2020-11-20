Лавров рассказал о попытках затормозить исполнение соглашения по Карабаху

«Есть, к сожалению, тенденция, мы ее чувствуем, тенденция, которая нацелена на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявления президентов России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, не позволить этому заявлению состоятся полностью, хотя все вынуждены признать, что оно успешно реализуется и попытки изменить характер миротворческой операции, тоже мы наблюдаем, пока подспудные, но они имеют место», — сказал Лавров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.