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Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве управляемой

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в Москве управляемая и достаточно стабильная, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Последние пять дней, которые мы видим, никакого серьезного всплеска заболевания не произошло, наоборот, ситуация достаточно стабильная», — цитирует Собянина «РИА Новости». По его словам, заболеваемость COVID-19 среди старшеклассников снизилась в два раза. При этом он отметил, что ситуация среди школьников младших классов достаточно сложная. По его словам, на карантине находятся около 2,5 тыс. групп в детских садах и младших классах.

«Это не мало, но, с другой стороны, это и не критично для всей системы. Конечно, это сложно все организовать, конечно, это проблема, но они не таковы, чтобы мы принимали сегодня решение о закрытии детских садов или младших классов», — пояснил мэр.

Ранее Собянин оценил эффективность мер по борьбе с коронавирусом, отметив, что действующие ограничения неприятные, но они дают положительный результат. В школах Москвы были объявлены каникулы с 5 по 18 октября. Затем с 19 октября ученики 1-5 классов перешли на учебу в школах, школьники 6-11 классов перешли на дистанционку. 

По данным оперштаба на 20 ноября, в Москве за сутки выявили 6902 случая COVID-19. За весь период в Москве зарегистрировано 539 970 случаев заражения, 137 559 из них продолжают лечение. 394 252 выздоровели, 8159 — скончались.

Ранее по теме: Собянин оценил эффективность действующих в Москве ограничений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных