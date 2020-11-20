Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве управляемой
Ситуация с коронавирусом в Москве управляемая и достаточно стабильная, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Последние пять дней, которые мы видим, никакого серьезного всплеска заболевания не произошло, наоборот, ситуация достаточно стабильная», — цитирует Собянина «РИА Новости». По его словам, заболеваемость COVID-19 среди старшеклассников снизилась в два раза. При этом он отметил, что ситуация среди школьников младших классов достаточно сложная. По его словам, на карантине находятся около 2,5 тыс. групп в детских садах и младших классах.
«Это не мало, но, с другой стороны, это и не критично для всей системы. Конечно, это сложно все организовать, конечно, это проблема, но они не таковы, чтобы мы принимали сегодня решение о закрытии детских садов или младших классов», — пояснил мэр.
Ранее Собянин оценил эффективность мер по борьбе с коронавирусом, отметив, что действующие ограничения неприятные, но они дают положительный результат. В школах Москвы были объявлены каникулы с 5 по 18 октября. Затем с 19 октября ученики 1-5 классов перешли на учебу в школах, школьники 6-11 классов перешли на дистанционку.
По данным оперштаба на 20 ноября, в Москве за сутки выявили 6902 случая COVID-19. За весь период в Москве зарегистрировано 539 970 случаев заражения, 137 559 из них продолжают лечение. 394 252 выздоровели, 8159 — скончались.