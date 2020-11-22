МИД России прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Россия намерена добиваться от государств, оставшихся в Договоре об открытом небе (ДОН), твердых гарантий выполнения их обязательств. Так МИД России прокомментировал завершение США процедуры выхода из ДОН.
Как отмечают в МИДе, Вашингтон, выйдя из договора, рассчитывает на то, что его союзники будут препятствовать российским наблюдательным полетам над военными объектами США в Европе, а также делиться своими материалами съемки российских объектов.
«Разумеется, для России это неприемлемо. Будем добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в ДОНе государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории, а во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полетов третьим странам, не являющимся участниками ДОНа», — говорится в сообщении.
Россия будет следить за тем, «насколько слова других участников договора соответствуют их делам», и принимать соответствующие решения, добавили в МИДе.
Договор об открытом небе был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками стали 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, Россию, Украину, Белоруссию и ряд других европейских стран. Этот договор разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности. Фактически речь идет о разведывательных полетах США и их союзников над Россией и России – над территориями стран НАТО.
21 мая президент США Доналтд Трамп объявил о выходе США из договора. Причиной такого решения он назвал многочисленные нарушения со стороны России.