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Путин объяснил, почему еще не поздравил Байдена с победой

Ведомости

Россия, в отличие от многих других стран, уже поздравивших Джо Байдена с победой на выборах президента США, поздравит победителя, когда он будет окончательно определен. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Путина, Россия готова работать с любым человеком на этой должности, которому будет оказано доверие американского народа.

«Но кому оказано это доверие? Должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что в этой ситуации нет какой-либо политической подоплеки, это исключительно формальная сторона дела.

«Мы просто ждем окончания этого внутриполитического противостояния», — заключил он.

В США состоялись выборы президента 3 ноября. Официально итоги выборов еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 232 голоса. В настоящее время команда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытаются оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных