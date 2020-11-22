Путин объяснил, почему еще не поздравил Байдена с победой
Россия, в отличие от многих других стран, уже поздравивших Джо Байдена с победой на выборах президента США, поздравит победителя, когда он будет окончательно определен. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Путина, Россия готова работать с любым человеком на этой должности, которому будет оказано доверие американского народа.
«Но кому оказано это доверие? Должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом», — заявил Путин.
Президент подчеркнул, что в этой ситуации нет какой-либо политической подоплеки, это исключительно формальная сторона дела.
«Мы просто ждем окончания этого внутриполитического противостояния», — заключил он.
В США состоялись выборы президента 3 ноября. Официально итоги выборов еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 232 голоса. В настоящее время команда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытаются оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях.