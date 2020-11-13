Песков ответил на вопрос о контактах Кремля с командой Байдена
Кремль не контактировал со штабом кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байденом после окончания голосования, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос. Он также отметил, что окончательные результаты выборов пока еще официально не объявлены и победитель в американской гонке, по мнению Кремля, пока неизвестен.
«Тому, кто будет объявлен избранным президентом, президент (Владимир Путин) направит поздравительную телеграмму. То есть после того как будут официально подведены итоги выборов», — сказал Песков.
Ранее сегодня официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай поздравляет Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис с победой на выборах президента США. С аналогичным заявлением 9 ноября выступил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Основной день голосования за нового президента США прошел 3 ноября. По предварительным итогам Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, (для победы необходимо 270). У Трампа 217 голосов. Действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы. Штаб Трампа объявил о намерении обратиться в суды штатов, где тот проиграл, для пересчета результатов. Команда Трампа обвиняет демократов в подделке избирательных бюллетеней, присланных по почте. Подсчет голосов еще не окончен.