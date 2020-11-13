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Песков ответил на вопрос о контактах Кремля с командой Байдена

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Кремль не контактировал со штабом кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байденом после окончания голосования, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос. Он также отметил, что окончательные результаты выборов пока еще официально не объявлены и победитель в американской гонке, по мнению Кремля, пока неизвестен.

«Тому, кто будет объявлен избранным президентом, президент (Владимир Путин) направит поздравительную телеграмму. То есть после того как будут официально подведены итоги выборов», — сказал Песков.

Ранее сегодня официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай поздравляет Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис с победой на выборах президента США. С аналогичным заявлением 9 ноября выступил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Основной день голосования за нового президента США прошел 3 ноября. По предварительным итогам Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, (для победы необходимо 270). У Трампа 217 голосов. Действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы. Штаб Трампа объявил о намерении обратиться в суды штатов, где тот проиграл, для пересчета результатов. Команда Трампа обвиняет демократов в подделке избирательных бюллетеней, присланных по почте. Подсчет голосов еще не окончен.

Ранее по теме: Трамп готов идти на улицу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных