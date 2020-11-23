В Хабаровском крае отменят конкурс на охрану Дегтярева за 33 млн рублей

«За это время тут был объявлен конкурс на охрану мне на 33 млн руб. Семь охранников меня, по-вашему, должны охранять. Вообще это нормально, нет? Ну кто этим занимается в аппарате, я не понимаю? Четыре месяца общаюсь с людьми, пожал 40 тыс. рук. Вы такие вещи делаете, пока я в отъезде. Поэтому конкурс нужно отменить и оставить все как есть», — сказал врио губернатора края.