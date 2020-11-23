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В Хабаровском крае отменят конкурс на охрану Дегтярева за 33 млн рублей

Ведомости

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил отменить конкурс на оказание охранных услуг стоимостью 33 млн руб. Об этом Дегтярев сообщил на своей странице в Instagram.

Дегтярев рассказал, что четыре дня провел в командировке в Москве, затем поехал по поселкам Байкало-Амурской магистрали, где встретился с 3000 жителей, посетил амбулатории и школы.

«За это время тут был объявлен конкурс на охрану мне на 33 млн руб. Семь охранников меня, по-вашему, должны охранять. Вообще это нормально, нет? Ну кто этим занимается в аппарате, я не понимаю? Четыре месяца общаюсь с людьми, пожал 40 тыс. рук. Вы такие вещи делаете, пока я в отъезде. Поэтому конкурс нужно отменить и оставить все как есть», — сказал врио губернатора края.

Согласно информации на портале Госзакупок, 23 ноября было отменено определение исполнителя заказа.

Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала. Фургалу вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в середине 2000-х гг. С 11 июля в Хабаровске ежедневно проходят стихийные митинги и шествия в поддержку арестованного, с 21 июля в их повестке и протест против назначения Дегтярева.

Ранее по теме: Дегтярев анонсировал отмену массовых мероприятий в Хабаровском крае

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных