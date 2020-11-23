В Хабаровском крае отменят конкурс на охрану Дегтярева за 33 млн рублей
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил отменить конкурс на оказание охранных услуг стоимостью 33 млн руб. Об этом Дегтярев сообщил на своей странице в Instagram.
Дегтярев рассказал, что четыре дня провел в командировке в Москве, затем поехал по поселкам Байкало-Амурской магистрали, где встретился с 3000 жителей, посетил амбулатории и школы.
«За это время тут был объявлен конкурс на охрану мне на 33 млн руб. Семь охранников меня, по-вашему, должны охранять. Вообще это нормально, нет? Ну кто этим занимается в аппарате, я не понимаю? Четыре месяца общаюсь с людьми, пожал 40 тыс. рук. Вы такие вещи делаете, пока я в отъезде. Поэтому конкурс нужно отменить и оставить все как есть», — сказал врио губернатора края.
Согласно информации на портале Госзакупок, 23 ноября было отменено определение исполнителя заказа.
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала. Фургалу вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в середине 2000-х гг. С 11 июля в Хабаровске ежедневно проходят стихийные митинги и шествия в поддержку арестованного, с 21 июля в их повестке и протест против назначения Дегтярева.