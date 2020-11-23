Российский миротворец пострадал при взрыве мины в Карабахе
При взрыве мины в Нагорном Карабахе пострадал офицер российского миротворческого контингента, а также трое сотрудников МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Офицер азербайджанской армии погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
«В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение»,— сообщили в ведомстве. Сейчас российский военнослужащий отправлен в госпиталь в Баку, угрозы его жизни нет.
Инцидент произошел во время операции по поиску тел погибших во время боев в Тертерском районе для последующего обмена. Она велась российскими миротворцами, представителями НКР и азербайджанской армии совместно с Красным Крестом.
Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также под контролем Баку, согласно договоренностям, остаются юг Карабаха и город Шуша. Связь между НКР и Арменией, согласно договорённостям, осуществляется через Лачинский коридор. Его в течение пяти лет будут охранять российские миротворцы, также они будут поддерживать режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения.