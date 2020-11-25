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Пашинян допустил продление миротворческой миссии России в Карабахе

Ведомости

Продолжительность пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе может выйти за рамки оговоренного в соглашениях пятилетнего срока из-за сложности армяно-азербайджанского конфликта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ТАСС.

«Поскольку карабахский конфликт затяжной, я не думаю, что срок пребывания российских миротворцев ограничится пятилетним сроком», — сказал Пашинян, отметив, что за это время необходимо, как минимум, обеспечить безопасность населению региона. Премьер Армении считает это «первым шагом» к началу урегулирвоания.

«Должен полностью восстановиться переговорный процесс», — добавил Пашинян. Он уточнил, что перед этим следует решить «оперативные вопросы», в частности, завершить обмен пленными.

Российский миротворческий контингент численностью около 2 000 человек, вооруженных стрелковым оружием и бронетранспортерами, развернут в Нагорном Карабахе в середине ноября. Кроме наземных частей его поддержку осуществляют также транспортные и боевые вертолеты. Военнослужащие России следят за выполнением заключенного при посредничестве России соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня от 9 ноября. Миротворцы находятся в Карабахе в течение пяти лет с возможностью автоматического продления работы миссии еще на пять лет.

Согласно договоренностям, боевые действия, шедшие в Карабахе с 27 сентября, прекратились, стороны обязались передать друг другу пленных и тела погибших. Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной республикой Нагорный Карабах Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Первые два уже вернулись под контроль Баку. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР). Безопасность ее связи с Арменией через Лачинский коридор также обеспечивают российские миротворцы.

Ранее по теме: Песков опроверг расширение миротворческой миссии России в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных