Пашинян допустил продление миротворческой миссии России в Карабахе

Российский миротворческий контингент численностью около 2 000 человек, вооруженных стрелковым оружием и бронетранспортерами, развернут в Нагорном Карабахе в середине ноября. Кроме наземных частей его поддержку осуществляют также транспортные и боевые вертолеты. Военнослужащие России следят за выполнением заключенного при посредничестве России соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня от 9 ноября. Миротворцы находятся в Карабахе в течение пяти лет с возможностью автоматического продления работы миссии еще на пять лет.