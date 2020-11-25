Пашинян допустил продление миротворческой миссии России в Карабахе
Продолжительность пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе может выйти за рамки оговоренного в соглашениях пятилетнего срока из-за сложности армяно-азербайджанского конфликта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ТАСС.
«Поскольку карабахский конфликт затяжной, я не думаю, что срок пребывания российских миротворцев ограничится пятилетним сроком», — сказал Пашинян, отметив, что за это время необходимо, как минимум, обеспечить безопасность населению региона. Премьер Армении считает это «первым шагом» к началу урегулирвоания.
«Должен полностью восстановиться переговорный процесс», — добавил Пашинян. Он уточнил, что перед этим следует решить «оперативные вопросы», в частности, завершить обмен пленными.
Российский миротворческий контингент численностью около 2 000 человек, вооруженных стрелковым оружием и бронетранспортерами, развернут в Нагорном Карабахе в середине ноября. Кроме наземных частей его поддержку осуществляют также транспортные и боевые вертолеты. Военнослужащие России следят за выполнением заключенного при посредничестве России соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня от 9 ноября. Миротворцы находятся в Карабахе в течение пяти лет с возможностью автоматического продления работы миссии еще на пять лет.
Согласно договоренностям, боевые действия, шедшие в Карабахе с 27 сентября, прекратились, стороны обязались передать друг другу пленных и тела погибших. Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной республикой Нагорный Карабах Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Первые два уже вернулись под контроль Баку. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР). Безопасность ее связи с Арменией через Лачинский коридор также обеспечивают российские миротворцы.