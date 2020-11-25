Украина продлила ограничения на поставку российских товаров
Правительство Украины продлило действие специальных ограничений в отношении российских товаров до конца 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект постановления.
«Продлить до 31 декабря 2021 года применение льготных ставок ввозной пошлины, установленных таможенным тарифом Украины (поднятых до уровня ставок режима наибольшего благоприятствования ВТО) относительно импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация», — говорится в пояснительной записке к документу.
Эта мера будет способствовать наполнению бюджета страны за счет сбора ввозной пошлины с российских товаров, переориентации импорта из России на рынки других стран и развитию торгового сотрудничества с другими странами, а также противодействию «торговой агрессии» со стороны России, отмечает агентство.
В январе 2016 г. вступила в силу экономическая часть соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Документ приостановил действие договора о зоне свободной торговли России с Украиной. В 2016 г. Россия также ввела продовольственное эмбарго в ответ на санкции Запада. Под эти санкции попала и Украина. После этого Киев принял постановление «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России».