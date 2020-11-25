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Украина продлила ограничения на поставку российских товаров

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Правительство Украины продлило действие специальных ограничений в отношении российских товаров до конца 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект постановления.

«Продлить до 31 декабря 2021 года применение льготных ставок ввозной пошлины, установленных таможенным тарифом Украины (поднятых до уровня ставок режима наибольшего благоприятствования ВТО) относительно импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация», — говорится в пояснительной записке к документу.

Эта мера будет способствовать наполнению бюджета страны за счет сбора ввозной пошлины с российских товаров, переориентации импорта из России на рынки других стран и развитию торгового сотрудничества с другими странами, а также противодействию «торговой агрессии» со стороны России, отмечает агентство. 

В январе 2016 г. вступила в силу экономическая часть соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Документ приостановил действие договора о зоне свободной торговли России с Украиной. В 2016 г. Россия также ввела продовольственное эмбарго в ответ на санкции Запада. Под эти санкции попала и Украина. После этого Киев принял постановление «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных