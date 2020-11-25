Украина продлила ограничения на поставку российских товаров

В январе 2016 г. вступила в силу экономическая часть соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Документ приостановил действие договора о зоне свободной торговли России с Украиной. В 2016 г. Россия также ввела продовольственное эмбарго в ответ на санкции Запада. Под эти санкции попала и Украина. После этого Киев принял постановление «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России».