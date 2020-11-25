Семь стран присоединились к санкциям ЕС за кибератаку на Бундестаг

Ранее Евросоюз наложил санкции еще на двух граждан России, одним из которых является начальник Главного управления Генштаба (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) Игорь Костюков. Их обвинили в причастности к кибератаке на бундестаг в 2015 г., сообщалось в официальном журнале Европейского союза. В британском МИД также сообщили о наложении санкций на двух «офицеров ГРУ», однако не назвали их имена.