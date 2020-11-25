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Семь стран присоединились к санкциям ЕС за кибератаку на Бундестаг

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Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Норвегия, а также Украина и Грузия присоединились к санкциям ЕС в отношении российских граждан и структур, обвиняемых в кибератаке на Бундестаг в 2015 г., следует из заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страны Европейской экономической зоны Исландия и Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Совета», — говорится в заявлении. Отмечается, что Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его.

Ранее Евросоюз наложил санкции еще на двух граждан России, одним из которых является начальник Главного управления Генштаба (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) Игорь Костюков. Их обвинили в причастности к кибератаке на бундестаг в 2015 г., сообщалось в официальном журнале Европейского союза. В британском МИД также сообщили о наложении санкций на двух «офицеров ГРУ», однако не назвали их имена.

Против Костюкова уже вводили санкции власти США и Великобритании. Он возглавил ГУ ГШ в 2018 г.

Ранее по теме: В США анонсировали новые санкции против российских компаний

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных