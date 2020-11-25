Семь стран присоединились к санкциям ЕС за кибератаку на Бундестаг
Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Норвегия, а также Украина и Грузия присоединились к санкциям ЕС в отношении российских граждан и структур, обвиняемых в кибератаке на Бундестаг в 2015 г., следует из заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
«Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страны Европейской экономической зоны Исландия и Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Совета», — говорится в заявлении. Отмечается, что Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его.
Ранее Евросоюз наложил санкции еще на двух граждан России, одним из которых является начальник Главного управления Генштаба (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) Игорь Костюков. Их обвинили в причастности к кибератаке на бундестаг в 2015 г., сообщалось в официальном журнале Европейского союза. В британском МИД также сообщили о наложении санкций на двух «офицеров ГРУ», однако не назвали их имена.
Против Костюкова уже вводили санкции власти США и Великобритании. Он возглавил ГУ ГШ в 2018 г.