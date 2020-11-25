В США анонсировали новые санкции против российских компаний

24 ноября США ввели санкции против трех компаний из России и двух из Китая в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. В частности, под рестрикции попали организации «Авиазапчасть», АО «Элекон» и Nilco Group.