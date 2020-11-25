В США анонсировали новые санкции против российских компаний
США 26 ноября планируют ввести санкции против четырех компаний из России и Китая, сообщает Reuters со ссылкой на спецпосланника США по Ирану Эллиота Абрамса. По версии Вашингтона, эти организации содействуют иранской ядерной программе.
«США в среду введут связанные с Ираном санкции в отношении четырех организаций», — пишет агентство.
По словам Абрамса, США продолжат оказывать давление на Иран. В ближайшие два месяца он также анонсировал расширение ограничительных мер против Тегерана, которые связаны с производством оружия массового уничтожения и нарушениями прав человека.
24 ноября США ввели санкции против трех компаний из России и двух из Китая в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. В частности, под рестрикции попали организации «Авиазапчасть», АО «Элекон» и Nilco Group.