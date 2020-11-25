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В США анонсировали новые санкции против российских компаний

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США 26 ноября планируют ввести санкции против четырех компаний из России и Китая, сообщает Reuters со ссылкой на спецпосланника США по Ирану Эллиота Абрамса. По версии Вашингтона, эти организации содействуют иранской ядерной программе.

«США в среду введут связанные с Ираном санкции в отношении четырех организаций», — пишет агентство.

По словам Абрамса, США продолжат оказывать давление на Иран. В ближайшие два месяца он также анонсировал расширение ограничительных мер против Тегерана, которые связаны с производством оружия массового уничтожения и нарушениями прав человека.

24 ноября США ввели санкции против трех компаний из России и двух из Китая в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. В частности, под рестрикции попали организации «Авиазапчасть», АО «Элекон» и Nilco Group.

Ранее по теме: «РИА Новости» узнали о риске санкций США против структур «Росатома» и «Роскосмоса»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных