В Германии заявили о нескольких предметах с «Новичком» в деле Навального
Следы вещества из группы «Новичок», которым, по мнению немецких врачей, был отравлен основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, обнаружены не только на бутылке с водой, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ответ правительства ФРГ на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге.
«Да», — говорится в ответе на вопрос о том, есть ли, по данным федерального правительства, в деле Навального другие предметы со следами «Новичка». В правительстве отметили, что точный состав вещества, которым якобы был отравлен Навальный, не разглашен из-за «высокого риска распространения».
Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. С 20 по 22 августа он был госпитализирован в Омске, местные врачи не нашли признаков яда в его анализах. Затем Навальный был перевезен на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». В Москве требуют предоставить доказательства отравления. Сам Навальный пока остается в Германии.