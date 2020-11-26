Минфин оценил вероятность новых санкций в отношении российского госдолга
Введение новых санкций на операции с российским государственным долгом маловероятно, заявил журналистам директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Петр Казакевич. При этом совсем исключать такую вероятность нельзя, добавил он.
«Мы привыкли жить в условиях санкций. Безусловно, санкции нас сделали сильнее. Мы не можем исключать введения новых санкций в отношении российского долга, но считаем их маловероятными», — отметил он (цитата по ТАСС).
Казакевич пояснил, что новые ограничительные меры невыгодны, прежде всего, иностранным инвесторам. Так, Россия «достаточно глубоко интегрирована» в мировой финансовый рынок, отметил он. В связи с этим санкции в отношении долговых инструментов страны «бумерангом прилетят к инвесторам тех стран, которые такие решения принимают», сказал глава департамента.
С 19 августа 2019 г. вступили в силу антироссийские санкции США, введенные в связи с отравлением в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей. Американским инвесторам запретили участвовать в первичных размещениях российского внешнего долга. Однако при этом ограничения не коснулись вторичных торгов, поэтому желающие держать в портфеле российские евробонды могли купить их.