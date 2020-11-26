Минфин оценил вероятность новых санкций в отношении российского госдолга

Казакевич пояснил, что новые ограничительные меры невыгодны, прежде всего, иностранным инвесторам. Так, Россия «достаточно глубоко интегрирована» в мировой финансовый рынок, отметил он. В связи с этим санкции в отношении долговых инструментов страны «бумерангом прилетят к инвесторам тех стран, которые такие решения принимают», сказал глава департамента.