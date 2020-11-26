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Минфин оценил вероятность новых санкций в отношении российского госдолга

Ведомости

Введение новых санкций на операции с российским государственным долгом маловероятно, заявил журналистам директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Петр Казакевич. При этом совсем исключать такую вероятность нельзя, добавил он.

«Мы привыкли жить в условиях санкций. Безусловно, санкции нас сделали сильнее. Мы не можем исключать введения новых санкций в отношении российского долга, но считаем их маловероятными», — отметил он (цитата по ТАСС).

Казакевич пояснил, что новые ограничительные меры невыгодны, прежде всего, иностранным инвесторам. Так, Россия «достаточно глубоко интегрирована» в мировой финансовый рынок, отметил он. В связи с этим санкции в отношении долговых инструментов страны «бумерангом прилетят к инвесторам тех стран, которые такие решения принимают», сказал глава департамента.

С 19 августа 2019 г. вступили в силу антироссийские санкции США, введенные в связи с отравлением в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей. Американским инвесторам запретили участвовать в первичных размещениях российского внешнего долга. Однако при этом ограничения не коснулись вторичных торгов, поэтому желающие держать в портфеле российские евробонды могли купить их.

Ранее по теме: Новые американские санкции могут ударить по российскому гражданскому авиапрому

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных