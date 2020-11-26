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Лавров опроверг заявления о контактах России с белорусской оппозицией

Ведомости

Заявления члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко о контактах с российскими властями являются полной ложью, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

«Он не просто высказывается о возможности неофициальных контактов с Москвой, он утверждает, что такие контакты ведутся, что они скоординированы, заявляет беспардонно, что не может назвать фамилии, но [говорит, что] контакты на достаточно высоком уровне. Спекулирует о том, будет ли дозволено мне сообщить белорусским друзьям. Хочу коротко ответить на ваш вопрос: это полная ложь», — цитирует ТАСС Лаврова.

В Белоруссии продолжаются протесты, которые начались после прошедших 9 августа выборов президента. Согласно официальной статистике ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, которая заявила, что результаты выборов были сфальсифицированы и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных