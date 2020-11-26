Лавров опроверг заявления о контактах России с белорусской оппозицией
Заявления члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко о контактах с российскими властями являются полной ложью, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.
«Он не просто высказывается о возможности неофициальных контактов с Москвой, он утверждает, что такие контакты ведутся, что они скоординированы, заявляет беспардонно, что не может назвать фамилии, но [говорит, что] контакты на достаточно высоком уровне. Спекулирует о том, будет ли дозволено мне сообщить белорусским друзьям. Хочу коротко ответить на ваш вопрос: это полная ложь», — цитирует ТАСС Лаврова.
В Белоруссии продолжаются протесты, которые начались после прошедших 9 августа выборов президента. Согласно официальной статистике ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, которая заявила, что результаты выборов были сфальсифицированы и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.