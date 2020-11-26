Лавров опроверг заявления о контактах России с белорусской оппозицией

«Он не просто высказывается о возможности неофициальных контактов с Москвой, он утверждает, что такие контакты ведутся, что они скоординированы, заявляет беспардонно, что не может назвать фамилии, но [говорит, что] контакты на достаточно высоком уровне. Спекулирует о том, будет ли дозволено мне сообщить белорусским друзьям. Хочу коротко ответить на ваш вопрос: это полная ложь», — цитирует ТАСС Лаврова.