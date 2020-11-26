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Парламент Армении отказался отменить военное положение в стране

Ведомости

Парламент Армении отказался отменить военное положение в стране, которое было объявлено 27 сентября из-за начала военных действий в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

«За отмену военного положения проголосовали 36, против — 56 депутатов. Решение не принимается», — цитирует агентство вице-спикера парламента Алена Симоняна.

В Армении продолжается политический кризис, вызванный решением премьер-министра Никола Пашиняна подписать соглашение о перемирии с Азербайджаном. 16 ноября президент Армении Армен Саркисян заявил о неизбежности внеочередных парламентских выборов и призвал временно передать власть в стране правительству национального согласия.

9 ноября между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России было подписано соглашение об окончании войны в Нагорном Карабахе, длившейся с 27 сентября. По нему Армения выводит из зоны конфликта свои войска, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша. Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет осуществляться через Лачинский коридор. Его, а также новую линию соприкосновения сил непризнанной республики и азербайджанской армии будет контролировать контингент российских миротворцев, введенный в регион на пять лет.

Ранее по теме: Премьера Армении Никола Пашиняна хотят свергнуть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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