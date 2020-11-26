Парламент Армении отказался отменить военное положение в стране
Парламент Армении отказался отменить военное положение в стране, которое было объявлено 27 сентября из-за начала военных действий в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.
«За отмену военного положения проголосовали 36, против — 56 депутатов. Решение не принимается», — цитирует агентство вице-спикера парламента Алена Симоняна.
В Армении продолжается политический кризис, вызванный решением премьер-министра Никола Пашиняна подписать соглашение о перемирии с Азербайджаном. 16 ноября президент Армении Армен Саркисян заявил о неизбежности внеочередных парламентских выборов и призвал временно передать власть в стране правительству национального согласия.
9 ноября между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России было подписано соглашение об окончании войны в Нагорном Карабахе, длившейся с 27 сентября. По нему Армения выводит из зоны конфликта свои войска, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша. Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет осуществляться через Лачинский коридор. Его, а также новую линию соприкосновения сил непризнанной республики и азербайджанской армии будет контролировать контингент российских миротворцев, введенный в регион на пять лет.