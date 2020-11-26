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Российский военнослужащий обнаружен мертвым в Армении

Ведомости

В Армении обнаружено тело российского военнослужащего-контрактника без признаков насильственной смерти, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«Тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено сослуживцем по месту проживания вне территории воинской части. Следов насильственной смерти на теле военнослужащего не выявлено», — сказали в пресс-службе.

По факту случившегося комиссия командования российской военной базы Южного военного округа в Армении проводит расследование совместно с правоохранительными органами, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в ноябре в Минобороны сообщили, что при взрыве мины в Нагорном Карабахе пострадал офицер российского миротворческого контингента. Военнослужащего направили в госпиталь в Баку.

Ранее по теме: Российский миротворец пострадал при взрыве мины в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных