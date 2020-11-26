Российский военнослужащий обнаружен мертвым в Армении
В Армении обнаружено тело российского военнослужащего-контрактника без признаков насильственной смерти, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
«Тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено сослуживцем по месту проживания вне территории воинской части. Следов насильственной смерти на теле военнослужащего не выявлено», — сказали в пресс-службе.
По факту случившегося комиссия командования российской военной базы Южного военного округа в Армении проводит расследование совместно с правоохранительными органами, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее в ноябре в Минобороны сообщили, что при взрыве мины в Нагорном Карабахе пострадал офицер российского миротворческого контингента. Военнослужащего направили в госпиталь в Баку.