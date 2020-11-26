Путин намерен держать под личным контролем ситуацию в Усолье-Сибирском

«Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что мы все – все, кто присутствуют сегодня на нашем совещании, – должны держать эту ситуацию под постоянным личным контролем, и намерен и сам то же самое делать. Потому что ситуация неординарная. Практически каждый из вас по своей линии докладывал, что там происходит. Это очень серьезная ситуация, и просто так нельзя к этому проекту относиться, как к какому-то обычному текущему делу и к текущей работе», — сказал он.